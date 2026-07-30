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مدیرکل راهداری استان خبرداد:

جاری شدن سیلاب در مسیر بندرگز به باغوکناره در غرب گلستان

جاری شدن سیلاب در مسیر بندرگز به باغوکناره در غرب گلستان
کد خبر : 1820568
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: بعدظهر امروز سیلاب در مسیر بندرگز به باغوکناره در غرب استان گلستان اتفاق افتاد. نیروهای راهداری تا پایان عملیات در منطقه حضور دارند و با تمام توان برای بازگشایی مسیر و تامین ایمنی تردد مردم تلاش خواهند کرد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهار کرد: بعدظهر  امروز  سیلاب در مسیر بندرگز به باغوکناره در غرب استان گلستان اتفاق  افتاد و درحال حاضر نیروهای راهداری در محل حاضر شده و عملیات لایروبی و پاکسازی دهانه پل‌ها و مسیر را آغاز کردند. 

وی گفت: این حادثه تاکنون خسارت جانی نداشته، هرچند سیلاب به اراضی کشاورزی منطقه خسارت وارد کرده که گزارش دقیق میزان خسارت اعلام خواهد شد. حجم زیادی از رسوبات، شاخه‌ها و کنده‌های درختان توسط سیلاب وارد مسیر شده و علاوه‌بر جاده، موجب انسداد بخشی از مسیر راه‌آهن نیز شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به بسته‌بودن جاده، تردد از مسیر جایگزین و بزرگراه بندرگز به کردکوی انجام می‌شود و نیروهای راهداری با تمام توان در حال پاکسازی مسیر و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد هستند.

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