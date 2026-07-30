روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان:
شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان
روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در اطلاعیهای اعلام کرد: سه نفر از پاسداران سرافراز استان زنجان در حمله آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار بامداد امروز به شهرستان زنجان، سه تن از پاسداران سرافراز و غیور سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان به نامهای «محمود ملاجباری، محمدرضا چراغی و جمال امیری» در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی و مردم انقلابی و شریف ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند.
در ادامه اطلاعیه آمده است: سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی)، خانوادههای صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای ارواح طیبه این شهدای والامقام مسالت میکنیم.