به گزارش خبرنگار ایلنا از جنوب فارس، ساخت این مرکز از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، اما روند تکمیل آن با ورود اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان فارس در سال ۱۴۰۴ شتاب گرفت و ظرف مدت شش ماه، فاز نخست پروژه آماده بهره‌برداری شد.

فاز نخست این مرکز در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است. برای اجرای این بخش حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که سه میلیارد تومان آن از محل مسئولیت‌های اجتماعی و پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

همچنین عملیات اجرایی فاز دوم این مرکز با ۵۰۰ مترمربع زیربنا اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/