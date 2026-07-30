فاز نخست مرکز آموزش فنی و حرفهای مُهر به بهرهبرداری رسید
فاز نخست مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان مهر با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مهارتآموزان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از جنوب فارس، ساخت این مرکز از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، اما روند تکمیل آن با ورود ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان فارس در سال ۱۴۰۴ شتاب گرفت و ظرف مدت شش ماه، فاز نخست پروژه آماده بهرهبرداری شد.
فاز نخست این مرکز در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است. برای اجرای این بخش حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که سه میلیارد تومان آن از محل مسئولیتهای اجتماعی و پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.
همچنین عملیات اجرایی فاز دوم این مرکز با ۵۰۰ مترمربع زیربنا اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد.