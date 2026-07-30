فرهنگ اهدای خون در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در بازدید از سازمان انتقال خون استان گفت: با توجه به نقش حیاتی خون و فرآورده های خونی در سلامت مردم و نجات جان انسان ها ، فرهنگ اهدا خون باید در جامعه نهادینه شود و مردم برای اهدای خون به عنوان یک اقدام انسان دوستانه مشارکت بیشتری داشته باشند.

در این بازدید که جمعی معاونان و مدیران کل استانداری نیز حضور داشتند علیجانی سرپرست اداره کل انتقال خون استان ضمن تقدیر از حضور استاندار و مدیران استان و ارایه گزارش عملکرد سازمان به بیان مشکلات و مسائل سازمان انتقال خون استان پرداخت.

استاندار قزوین نیز ضمن تبریک سالروز تاسیس انتقال خون و تشکر از زحمات مدیرکل و کارکنان انتقال خون در خصوص رفع مشکلات این حوزه دستورات لازم را صادر کرد.

در پایان این بازدید استاندار و هیات همراه ضمن حضور در بخش خونگیری سازمان و تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل اهدا خون کردند.

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