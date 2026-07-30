استاندار قزوین:
فرهنگ اهدای خون در جامعه نهادینه شود
استاندار قزوین گفت: با توجه به نقش حیاتی خون و فرآورده های خونی در سلامت مردم و نجات جان انسان ها ، فرهنگ اهدا خون باید در جامعه نهادینه شود و مردم برای اهدای خون به عنوان یک اقدام انسان دوستانه مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در بازدید از سازمان انتقال خون استان گفت: با توجه به نقش حیاتی خون و فرآورده های خونی در سلامت مردم و نجات جان انسان ها ، فرهنگ اهدا خون باید در جامعه نهادینه شود و مردم برای اهدای خون به عنوان یک اقدام انسان دوستانه مشارکت بیشتری داشته باشند.
در این بازدید که جمعی معاونان و مدیران کل استانداری نیز حضور داشتند علیجانی سرپرست اداره کل انتقال خون استان ضمن تقدیر از حضور استاندار و مدیران استان و ارایه گزارش عملکرد سازمان به بیان مشکلات و مسائل سازمان انتقال خون استان پرداخت.
استاندار قزوین نیز ضمن تبریک سالروز تاسیس انتقال خون و تشکر از زحمات مدیرکل و کارکنان انتقال خون در خصوص رفع مشکلات این حوزه دستورات لازم را صادر کرد.
در پایان این بازدید استاندار و هیات همراه ضمن حضور در بخش خونگیری سازمان و تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل اهدا خون کردند.