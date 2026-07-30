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کشف ۷ تن ماهی فاقد مجوز بهداشتی در بویین‌ومیاندشت

کشف ۷ تن ماهی فاقد مجوز بهداشتی در بویین‌ومیاندشت
کد خبر : 1820558
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فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ومیاندشت از کشف ۷ تن ماهی خارج از شبکه توزیع و فاقد شرایط بهداشتی از چهار دستگاه خودرو خبر داد و گفت: در این عملیات چهار متهم دستگیر و پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد سپهوند، فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ومیاندشت اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر جابه‌جایی و عرضه خارج از شبکه مقدار قابل توجهی ماهی در محورهای مواصلاتی شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، چهار دستگاه خودروی حامل محموله را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ ومیاندشت تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای توقیفی، ۷ تن ماهی که خارج از شبکه توزیع و بدون رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی حمل و نگهداری می‌شد، کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله مکشوفه، بالغ بر ۴ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در این رابطه چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سپهوند خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات اقتصادی که سلامت عمومی و حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید کند، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه توزیع کالاهای اساسی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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