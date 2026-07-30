انهدام یک فروند پهباد متخاصم در بندر امام خمینی

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس این اطلاعیه، قطعات این پهپاد پس از انهدام در یکی از منازل شهر بندر امام خمینی سقوط کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.