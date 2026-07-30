انهدام یک فروند پهباد متخاصم در بندر امام خمینی
سپاه پاسداران بندر امام خمینی (ره) در اطلاعیهای اعلام کرد: یک فروند پهپاد متخاصم در ساعات اولیه بامداد امروز در آسمان شهر بندر امام خمینی رهگیری و منهدم شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس این اطلاعیه، قطعات این پهپاد پس از انهدام در یکی از منازل شهر بندر امام خمینی سقوط کرد که خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این پهپاد پس از شناسایی توسط تیم چک و خنثی سپاه پاسداران بندر امام خمینی ایمنسازی و رفع خطر شد و سپس انتقال یافت.