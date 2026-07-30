هشدار پلیس فارس به زائران اربعین/ مراقب داروهای ممنوعه و قوانین عراق باشید

به گزارش ایلنا، حمید افرامن با اشاره به آمادگی پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم حضور دارد تا این سفر معنوی با امنیت و آرامش برگزار شود.

وی با بیان اینکه زائران باید پیش از سفر نسبت به قوانین کشور عراق آگاهی داشته باشند، افزود: همراه داشتن برخی داروها در عراق می‌تواند جرم تلقی شود و برای افراد تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

افرامن تصریح کرد: داروهای حاوی کدئین مانند استامینوفن کدئین، دیازپام، فلورازپام، ترامادول، متادون، بوپرنورفین (B۲) و برخی داروهای مورد استفاده برای درمان صرع و سرطان دارای محدودیت‌های قانونی هستند و زائران باید قبل از سفر، نسبت به مقررات حمل این داروها اطلاع پیدا کنند.

وی همچنین با هشدار درباره حمل مواد مخدر در کشور عراق، گفت: قوانین این کشور در این زمینه بسیار سختگیرانه است و حمل هرگونه مواد مخدر حتی به مقدار کم، می‌تواند مجازات‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. زائران همچنین از قبول کردن کیف و بسته افراد ناشناس خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در مسیرهای منتهی به مرزها افزود: رانندگان قبل از حرکت، خودروهای خود را از نظر فنی بررسی کرده و از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند.

وی از زائران خواست با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند و توصیه‌ها و محدودیت‌های پلیس در مسیرها و مرزها، با هدف حفظ امنیت و سلامت زائران است.

افرامن همچنین بر مراقبت از مدارک و اموال شخصی تأکید کرد و گفت: زائران بهتر است تصویر یا کپی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی خود را در محلی جداگانه نگهداری کنند و وجه نقد، مدارک و اشیای قیمتی خود را در یک محل قرار ندهند.

وی در پایان از زائران خواست هنگام زیارت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، خادمان امنیت و مأموران پلیس را نیز از دعای خیر خود فراموش نکنند و برای سلامتی و توفیق خدمتگزاران امنیت کشور دعا کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس بیان کرد: امیدواریم همه زائران حسینی با رعایت توصیه‌های پلیس، سفری ایمن، آرام و سرشار از معنویت داشته باشند.

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