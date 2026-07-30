استاندار خوزستان اعلام کرد؛
حملات موشکی بامداد امروز دشمن به دو خوابگاه دانشجویی در اهواز
استاندار خوزستان از آسیبدیدگی دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی در اهواز در پی حملات بامداد امروز خبر داد و گفت: با اقدام فوری مسئولان، بخشی از دانشجویان به دیگر خوابگاهها منتقل شدند و روند خدماترسانی و رسیدگی به وضعیت آنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده امروز پنجشنبه اعلام کرد: در پی حملات بامداد دشمن آمریکایی به مناطقی از این استان، دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی در شهر اهواز دچار آسیب شدند و برای حفظ ایمنی، بخشی از دانشجویان به سایر خوابگاهها انتقال یافتند.
موالیزاده با اشاره به وقوع حملات از بامداد امروز در مناطقی از اطراف آبادان، اروندکنار، منطقه عمومی شادگان و اهواز اظهار کرد: در شهر اهواز دو نقطه مورد اصابت قرار گرفت که یکی از آنها خوابگاه حضرت معصومه(س) وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز و دیگری خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مسئولان دانشگاهها و مدیریت بحران استانداری در محل حاضر شدند و ضمن بازدید از بخشهای آسیبدیده، وضعیت دانشجویان را از نزدیک بررسی و با آنان گفتوگو کردند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه بخشهایی از این خوابگاهها دچار خسارت شده است، گفت: برای تأمین امنیت و رفاه دانشجویان، بخشی از آنان به دیگر خوابگاهها منتقل شدند.
موالیزاده همچنین با اشاره به حضور دستیاران پزشکی در مراکز درمانی افزود: گروهی از دانشجویان که مسئولیت کشیک در بیمارستانها را بر عهده دارند، طبق برنامه در محل خدمت حاضر شدهاند و روند ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه دارد.
وی در پایان با تأکید بر همبستگی مردم خوزستان با نیروهای مسلح، اظهار کرد: مردم استان با حفظ آرامش در کنار مسئولان و نیروهای امدادی قرار دارند و دستگاههای اجرایی نیز اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و رسیدگی به خسارتهای واردشده را دنبال میکنند.