حملات موشکی بامداد امروز دشمن به دو خوابگاه دانشجویی در اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز پنجشنبه اعلام کرد: در پی حملات بامداد دشمن آمریکایی به مناطقی از این استان، دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی در شهر اهواز دچار آسیب شدند و برای حفظ ایمنی، بخشی از دانشجویان به سایر خوابگاه‌ها انتقال یافتند.

موالی‌زاده با اشاره به وقوع حملات از بامداد امروز در مناطقی از اطراف آبادان، اروندکنار، منطقه عمومی شادگان و اهواز اظهار کرد: در شهر اهواز دو نقطه مورد اصابت قرار گرفت که یکی از آنها خوابگاه حضرت معصومه(س) وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز و دیگری خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مسئولان دانشگاه‌ها و مدیریت بحران استانداری در محل حاضر شدند و ضمن بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده، وضعیت دانشجویان را از نزدیک بررسی و با آنان گفت‌وگو کردند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بخش‌هایی از این خوابگاه‌ها دچار خسارت شده است، گفت: برای تأمین امنیت و رفاه دانشجویان، بخشی از آنان به دیگر خوابگاه‌ها منتقل شدند.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به حضور دستیاران پزشکی در مراکز درمانی افزود: گروهی از دانشجویان که مسئولیت کشیک در بیمارستان‌ها را بر عهده دارند، طبق برنامه در محل خدمت حاضر شده‌اند و روند ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر همبستگی مردم خوزستان با نیروهای مسلح، اظهار کرد: مردم استان با حفظ آرامش در کنار مسئولان و نیروهای امدادی قرار دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و رسیدگی به خسارت‌های واردشده را دنبال می‌کنند.

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