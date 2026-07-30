استاندار فارس:
از سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان و پیشرو حمایت میکنیم
استاندار فارس به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار سپیدان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از بخشهای مختلف گروه صنعتی فراسان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این بازدید با تأکید بر حمایت مستمر از صنایع پیشرو، توسعه سرمایهگذاری، ارتقای فناوریهای صنعتی و رفع موانع تولید، خواستار تسریع در اجرای برنامههای توسعهای این مجموعه و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی شد.
حسینعلی امیری این بازدید را نشانه عزم مدیریت ارشد استان برای توسعه صنایع دانشبنیان، حمایت از تولید ملی، افزایش بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای جایگاه صنعت کامپوزیت بهعنوان یکی از صنایع راهبردی و پیشرانهای توسعه اقتصادی استان فارس عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید گفت: حمایت هدفمند از واحدهای صنعتی و دانشبنیان، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای صنعتی از اولویتهای راهبردی صمت فارس است.
کریم مجرب افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای توانمند داخلی در اجرای پروژههای ملی، علاوه بر کاهش وابستگی، به تقویت زنجیره تأمین، افزایش عمق ساخت داخل، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت منجر خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه گروه صنعتی فراسان در صنعت کامپوزیت کشور، توسعه همکاری میان صنایع، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه را از عوامل مؤثر در افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی، توسعه صادرات و تسریع اجرای پروژههای ملی دانست.
در این بازدید، خطوط تولید، آزمایشگاههای تخصصی، مراکز تحقیق و توسعه (R&D)، زیرساختهای صنعتی و توانمندیهای فناورانه این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و در نشستی تخصصی، مهمترین ظرفیتها، چالشها و نیازهای صنعت کامپوزیت کشور ارزیابی شد.
گروه صنعتی فراسان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لولههای کامپوزیتی GRP کشور، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، در طراحی، تولید و اجرای پروژههای حوزه آب، فاضلاب، نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع عمرانی و انتقال سیالات نقشآفرینی میکند.
در جریان این بازدید، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید، توسعه سرمایهگذاری، افزایش ظرفیت تولید و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای بررسی و دستورات لازم برای پیگیری مسائل مطرحشده صادر شد.