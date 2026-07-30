رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان خبر داد:
اختصاص 300 هکتار از اراضی ملی دلیجان به طرحهای انرژی خورشیدی
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان گفت: بیش از 300 هکتار از اراضی ملی این شهرستان برای اجرای طرحهای تولید انرژی خورشیدی واگذار شد. در این راستا عزم ملی برای مشارکت در عمران و آبادانی کشور و رفع ناترازی انرژی بسیار ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، نوید اسماعیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای اجرای سیاستهای کلان نظام برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، این حجم از اراضی ملی پس از انجام بررسیهای دقیق کارشناسی و با رعایت کامل ضوابط قانونی، به اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی استان مرکزی اختصاص یافت.
وی به اهمیت راهبردی اجرای طرحهای انرژی خورشیدی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیتهای اراضی مستعد شهرستان آشتیان، افزایش تولید انرژیهای پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و همچنین کمک به پایداری شبکه برق کشور، از جمله اهداف اصلی واگذاریهای مذکور است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان اظهار داشت: این اداره با تعامل سازنده و نزدیک با شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، فرآیند صدور مجوزها را در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت دقیق موازین قانونی تسهیل کرده است تا عملیات اجرایی این پروژهها در اسرع وقت آغاز شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اجرای نیروگاههای خورشیدی گامی بلند در مسیر توسعه متوازن است. بهرهبرداری از طرحهای انرژی خورشیدی، علاوه بر کمک مستقیم به رفع ناترازی انرژی، نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و همچنین توسعه زیرساختهای انرژی منطقه ایفا خواهد کرد.
وی بیان داشت: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر افزون بر تأمین برق پاک و پایدار، عاملی کلیدی در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و تحقق شاخصهای توسعه پایدار است و اداره منابع طبیعی خود را ملزم به صیانت از عرصههای ملی در کنار فراهمسازی بستر برای طرحهای توسعهای سازگار با محیطزیست میداند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان تأکید کرد: عمران و آبادانی کشور نیازمند همافزایی همهجانبه است. بر این اساس امیدواریم با تداوم این مشارکتهای بینبخشی، شاهد گسترش بیش از پیش نیروگاههای خورشیدی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی شهرستان آشتیان باشیم.