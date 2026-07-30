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افزایش 25 درصدی اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی در شهرستان خمین

افزایش 25 درصدی اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی در شهرستان خمین
کد خبر : 1820502
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رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین گفت: در سال جاری 45 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی برای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تصویب شده که این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، علی مشهدی افزود: تخصیص این منابع مالی، فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و حفاظتی شهرستان خمین فراهم می‌کند . هکچنین نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی خواهد داشت.

وی بیان داشت: مرمت و حفاظت از بناها و اماکن تاریخی، ساماندهی دست‌کندهای تاریخی، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی و نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری و اجرای دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین به پروژه‌هایی که اعتبارات تصویب شده در آنها صرف خواهد شد اشاره کرده و اظهار داشت: این اعتبارات مصوب، صرف اجرای پروژه‌های مرمتی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی خواهد شد.

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