افزایش 25 درصدی اعتبارات حوزه میراثفرهنگی در شهرستان خمین
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین گفت: در سال جاری 45 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی برای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان تصویب شده که این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، علی مشهدی افزود: تخصیص این منابع مالی، فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و حفاظتی شهرستان خمین فراهم میکند . هکچنین نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی خواهد داشت.
وی بیان داشت: مرمت و حفاظت از بناها و اماکن تاریخی، ساماندهی دستکندهای تاریخی، توسعه و بهسازی زیرساختهای گردشگری، ساماندهی و نصب تابلوهای معرفی جاذبههای گردشگری و اجرای دورههای آموزشی صنایعدستی از مهمترین برنامههای سال جاری خواهد بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین به پروژههایی که اعتبارات تصویب شده در آنها صرف خواهد شد اشاره کرده و اظهار داشت: این اعتبارات مصوب، صرف اجرای پروژههای مرمتی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از صنایعدستی خواهد شد.