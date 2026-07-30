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تجلیل رئیس‌کل دادگستری فارس از استقبال باشکوه مردم از پیکر شهید خلبان مجید کاظمی

تجلیل رئیس‌کل دادگستری فارس از استقبال باشکوه مردم از پیکر شهید خلبان مجید کاظمی
کد خبر : 1820501
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رئیس‌کل دادگستری استان فارس با حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ خلبان مجید کاظمی، این حضور گسترده مردمی را جلوه‌ای ماندگار از وفاداری ملت ایران به قهرمانان ملی، مدافعان امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در حاشیه آیین استقبال از پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ خلبان مجید کاظمی اظهار کرد: استقبال باشکوه مردم از این شهید والامقام، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وفاداری و ارج نهادن ملت ایران به قهرمانان ملی، مدافعان راستین آرمان‌های انقلاب اسلامی و حافظان عزت و امنیت کشور را به نمایش گذاشت.

وی افزود: شهید سرتیپ خلبان مجید کاظمی با ایمان، اخلاص، شجاعت و روحیه ایثار، جان خود را در راه دفاع از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرد و نام خود را در زمره پرافتخارترین فرزندان این سرزمین ثبت کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه پاسداشت یاد، راه و آرمان‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است، گفت: حضور گسترده مردم و مسئولان در آیین استقبال، وداع و تشییع این شهید، نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده، پویا و الهام‌بخش ملت ایران است.

دادستان مرکز استان فارس نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرتیپ خلبان مجید کاظمی، استقبال گسترده مردم و مسئولان از پیکر مطهر این شهید را تجلی پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت توصیف کرد.

کامران میرحاجی اظهار داشت: شهید سرتیپ خلبان کاظمی از فرماندهان و رزمندگانی بود که با شجاعت، ایمان و روحیه فداکاری، تمام توان و هستی خود را در راه دفاع از میهن اسلامی و صیانت از امنیت و آرامش مردم به کار گرفت و با شهادت به عالی‌ترین درجه افتخار و بندگی نائل آمد.

وی ادامه داد: امروز همه مسئولان و آحاد جامعه وظیفه دارند ضمن تکریم مقام شامخ شهدا و ایثارگران، ارزش‌های متعالی آنان را به نسل جوان منتقل کنند تا فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و روحیه فداکاری در جامعه بیش از پیش تقویت شود.

دادستان شیراز در پایان خاطرنشان کرد: استقبال باشکوه از پیکر شهید امیر سرتیپ کاظمی، پیام روشنی به دشمنان انقلاب اسلامی است که ملت ایران ضمن دفاع از کیان میهن اسلامی، همواره قدردان مجاهدت‌های فرزندان غیور خود بوده و در صیانت از آرمان‌های انقلاب، استقلال و امنیت کشور، متحد، استوار و پایدار خواهد ماند.

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