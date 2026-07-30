رشد ۷۳ درصدی سهم صادرات صنعتی / اردبیل قطب نوین تولید و صادرات شمال غرب کشور شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از جهش صنعتی اردبیل در سایه تکمیل زنجیرههای ارزش خبر داد و گفت: رشد ۷۳ درصدی سهم صادرات صنعتی، اردبیل را به قطب نوین تولید و صادرات در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، رامین صادقی درجلسه توسعه صادرات غیرنفتی و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اردبیل، با ارائه گزارش جامع از وضعیت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: تکمیل زنجیرههای تولید، تغییر رویکرد به معادن فلزی، و رشد ۷۳ درصدی سهم صادرات صنعتی، اردبیل را به قطب نوین تولید و صادرات در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
وی با ارائه آماری دقیق از ظرفیتهای عظیم تولیدی، اعلام کرد:۱,۳۵۸ جواز تأسیس با سرمایهگذاری ۹۴ همت و اشتغال ۴۶ هزار نفر در استان صادر شده که از این تعداد، ۶۵۱ واحد به مرحله عملیاتی رسیده است. همچنین ۱۷ جواز تأسیس بی نام با ۱۵ همت سرمایهگذاری، آماده واگذاری به سرمایهگذاران است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۱,۴۱۰ واحد صنعتی فعال و اشتغال ۴۳ هزار نفری، از احیای ۲۵ واحد راکد و افزایش ظرفیت ۷۶ واحد دیگر خبر داد که نشان از پویایی بخش صنعت در دولت چهاردهم دارد.
صادقی با برشمردن تولیدات شاخص، سهم استان در بازار مصرف کشور را چشمگیر خواند: ۷۰ درصد ورقهای HPL و ۸۰ درصد توپهای ورزشی، ۶۰ درصد اسباببازی هوشمند و ۴۰ درصد شیرآلات بهداشتی، تنها بخشی از توانمندیهای صنعتی اردبیل است که تکمیل زنجیرههای ارزش در سه حوزه باتری، نساجی و مصنوعات سلولزی، و همچنین در دست تکمیل بودن زنجیره خودرو و فولاد، زمینهساز خودکفایی ملی و افزایش صادرات خواهد بود.
وی با اشاره به تحول در بخش معدن گفت:تغییر استراتژی از معادن غیرفلزی به فلزی و سنگهای تزئینی، همراه با اکتشافات عمقی برای مس، مولیبدن و طلا، افق جدیدی برای ارزشافزوده و اشتغال پایدار در استان ترسیم کرده است، بهرهبرداری از ۵ محدوده فلزی در سالهای آتی، جهش صادراتی اردبیل را دوچندان خواهد کرد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان در خصوص دستاوردهای صادراتی و چشمانداز آن خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ارزش کل صادرات استان به ۲۵۸ میلیون دلار رسید که سهم ۷۳ درصدی (۱۸۸ میلیون دلار) مربوط به کالاهای صنعتی و معدنی است. کنسانتره مس، شمش فولاد، مواد پلیمری و محصولات کشاورزی، عمده اقلام صادراتی به کشورهای جمهوری آذربایجان، چین، عراق، امارات و ترکیه است، در حوزه واردات نیز ماشینآلات فولادی و مواد اولیه شیمیایی و سلولزی بیشترین سهم را دارند.
صادقی از تدوین سند توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات ماشینآلات و محصولات غذایی، و توسعه بازارهای هدف در کشورهای CIS و منطقه خبر داد و تأکید کرد: بازاریابی برای محصولات صادراتمحور مانند قطعات خودرو، باتری و ورقهای امدیاف، اولویت اصلی استان در سال آینده است.
وی در ادامه ضمن تحلیل راهبردی افزود: تمرکز بر تکمیل زنجیرههای ارزش، تغییر نگرش از خامفروشی به تولید نهایی، و انعقاد ۱۱ تفاهمنامه سرمایهگذاری با هلدینگهای بزرگ با ۳۰ همت سرمایه و ۴,۷۱۸ اشتغالزایی، نشان از عزم جدی استان برای تبدیل شدن به قطب صنعتی و صادراتی کشور دارد که با اجرای این برنامهها، اردبیل نه تنها به خودکفایی در بسیاری از محصولات استراتژیک دست مییابد، بلکه جایگاه خود را در نقشه تجارت خارجی ایران تثبیت خواهد کرد.
گفتنی است جلسه اخیر، نقطه عطفی در توسعه متوازن صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل محسوب میشود. تأکید بر اکتشافات معدنی عمقی، تکمیل زنجیره ای فولاد و خودرو، و توسعه بازارهای صادراتی، همگی در چارچوب سند توسعه تجارت خارجی، آیندهای روشن برای این استان مرزی رقم خواهد زد.