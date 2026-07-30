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زمین‌لرزه‌ ۳.۴ ریشتری حوالی لالی در خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ ۳.۴ ریشتری حوالی لالی در خوزستان را لرزاند
کد خبر : 1820472
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زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر صبح امروز حوالی لالی در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری این زمین‌لرزه ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حوالی شهر لالی به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۱۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۰۴ درجه طول شرقی رخ داده است.

بر اساس این گزارش کانون زمین‌لرزه در ۱۶ کیلومتری لالی، ۲۲ کیلومتری گتوند و ۲۳ کیلومتری شوشتر قرار دارد.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۰۲ کیلومتری اهواز و ۱۵۷ کیلومتری خرم‌آباد به ثبت رسیده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

 

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