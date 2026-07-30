به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری این زمین‌لرزه ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حوالی شهر لالی به ثبت رسید.