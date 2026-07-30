۷۰ درصد پروژه جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری در بازار قیصریه محقق شد

به گزارش ایلنا، جوادی زارع در نشست با انجمن اسلامی بازار تاریخی و نمایندگان اتحادیه های قیصریه و زرگران اردبیل با تأکید بر اهمیت تحول در زیرساخت‌های ارتباطی بافت‌های تجاری، بر ضرورت و سرعت بخشیدن به پروژه «برگردان کابل مسی به فیبرنوری» تأکید کرد.

وی با ارائه گزارش از پیشرفت عملیات اجرایی، افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد از پروژه برگردان کابل مسی به فیبرنوری در این محدوده با تلاش مستمر مجموعه همکاران منطقه به انجام رسیده است.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه و جایگزینی فناوری فیبر نوری، بستری فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی بازار بتوانند به‌زودی از خدمات نوین، پرسرعت و پایدار مخابرات بهره‌مند شوند.

جوادی زارع در پایان از همکاری‌های نمایندگان اتحادیه‌ها و بازاریان قدردانی کرد و بر لزوم تعامل مستمر برای اتمام مراحل نهایی پروژه تأکید کرد.

در پایان این نشست، نمایندگان اتحادیه‌های بازار قیصریه و زرگران ضمن ابراز خرسندی از برنامه‌های اجرایی، از توسعه پروژه FTTH و تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی منطقه استقبال کردند.

با تکمیل ۳۰ درصد باقی‌مانده از عملیات پروژه، به‌زودی با همکاری و تعامل همه‌جانبه، این خدمات مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

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