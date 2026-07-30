به گزارش ایلنا، وزیر کار در سفر به استان بوشهر در جمع صنعتگران و جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی این استان افزود: دشمن سعی دارد شرایط هم جنگ و صلح را پیش ببرد که ایران هم در صحنه جنگ و هم در توافق هر دو پیروز بوده است. تحلیل گران دنیا؛ این پیروزی ایران را پذیرفتند که در روبروی کشور مدعی ابر قدرت دنیا ایستاده است. جایگاه ما در تاریخ و حمایت مردم و توفیق خداوند سبب این پیروزی است و به صراحت قرآن، تصریح دارد که خدا از کسانی دفاع می‌کند که از مومنین هستند.

وی خاطرنشان کرد : پیروزی در نگارش بندهای توافق بوجود آمده و همانطور که رهبر تاکید کردند، جز عزت و سربلندی ایران، چیز دیگری در توافق نیست و هرچند دشمن، خلف وعده کرده است.

میدری درباره مصوبه دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر دولت در تغییر قرارداد نیروهای شرکتی، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و انها مشمول مقرراتی هستند.

سازمان اداری استخدامی و وزارت کار، قراردادهای استانداردی تهیه می‌کنند که براساس این قرارداد، کارگران با سازمان دولتی، قرارداد امضا می‌کنند. پرداخت دیگر به شرکت تامین نیرو صورت نمی گیرد و پرداخت مستقیم چند حسن دارد، کارگران که قرارداد کارگری دارند، خواهان این هستند که قرارداد آنها دولتی نشود.

وی ادامه داد: کارگران خواهان قرارداد کارگری هستند و در مصوبه دولت آمده است و کسانی که تابع قانون کارگری هستند از تمام ردیف ها بیمه کسر می‌شود که این در بازنشستگی موثر است و با قرارداد دولتی متغایر است که این مبحث در دولت قابل گفت‌وگو است.

وزیر کار اضافه کرد: کارگران براساس قرارداد کارگری و براساس بیمه تامین اجتماعی که وجود دارد؛ با کاهش شدید در زمان بازنشستگی روبرو نمی شوند. مزایای مستمر باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و براساس مفاد قانون کار، کار برابردر یک محیط کارگری باید بدون تفاوت باشد. تفاوت‌های بسیاری در یک مجموعه صنعتی می دیدیم که باید کار برابر و دستمزد برابر محقق شود.

مدیری در ادامه تشریح این مصوبه تعیین تکلیف قراردادهای نیروی کار گفت: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو حذف نمی‌شوند ، اما نرخ و سود شرکت‌های پیمانکاری استاندارد می‌شود.

وی افزود: کسانی که قبلا در آن سازمان استخدام بودند براساس سابقه فعالیت؛ امتیاز محسوب می‌شود. متأسفانه خیلی ها بدون رعایت ازمون استخدامی، شغل آنها را تغییر دادند و این اسیب جدی به کشور وارد می‌کند و براساس عدالت شغلی، تغییر مزایای شغلی و نحوه کار ان باید از طریق آزمون و رعایت عدالت باشد.

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