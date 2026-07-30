وزیر کار درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطرح کرد:
سازمان اداری استخدامی و وزارت کار، قراردادهای استانداردی تهیه میکنند که براساس این قرارداد، کارگران با سازمان دولتی، قرارداد امضا میکنند
وزیر کار گفت: سازمان اداری استخدامی و وزارت کار، قراردادهای استانداردی تهیه میکنند که براساس این قرارداد، کارگران با سازمان دولتی، قرارداد امضا میکنند. پرداخت دیگر به شرکت تامین نیرو صورت نمی گیرد و پرداخت مستقیم چند حسن دارد، کارگران که قرارداد کارگری دارند، خواهان این هستند که قرارداد آنها دولتی نشود.
به گزارش ایلنا، وزیر کار در سفر به استان بوشهر در جمع صنعتگران و جامعهی کارگری و کارفرمایی این استان افزود: دشمن سعی دارد شرایط هم جنگ و صلح را پیش ببرد که ایران هم در صحنه جنگ و هم در توافق هر دو پیروز بوده است. تحلیل گران دنیا؛ این پیروزی ایران را پذیرفتند که در روبروی کشور مدعی ابر قدرت دنیا ایستاده است. جایگاه ما در تاریخ و حمایت مردم و توفیق خداوند سبب این پیروزی است و به صراحت قرآن، تصریح دارد که خدا از کسانی دفاع میکند که از مومنین هستند.
وی خاطرنشان کرد : پیروزی در نگارش بندهای توافق بوجود آمده و همانطور که رهبر تاکید کردند، جز عزت و سربلندی ایران، چیز دیگری در توافق نیست و هرچند دشمن، خلف وعده کرده است.
میدری درباره مصوبه دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر دولت در تغییر قرارداد نیروهای شرکتی، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و انها مشمول مقرراتی هستند.
سازمان اداری استخدامی و وزارت کار، قراردادهای استانداردی تهیه میکنند که براساس این قرارداد، کارگران با سازمان دولتی، قرارداد امضا میکنند. پرداخت دیگر به شرکت تامین نیرو صورت نمی گیرد و پرداخت مستقیم چند حسن دارد، کارگران که قرارداد کارگری دارند، خواهان این هستند که قرارداد آنها دولتی نشود.
وی ادامه داد: کارگران خواهان قرارداد کارگری هستند و در مصوبه دولت آمده است و کسانی که تابع قانون کارگری هستند از تمام ردیف ها بیمه کسر میشود که این در بازنشستگی موثر است و با قرارداد دولتی متغایر است که این مبحث در دولت قابل گفتوگو است.
وزیر کار اضافه کرد: کارگران براساس قرارداد کارگری و براساس بیمه تامین اجتماعی که وجود دارد؛ با کاهش شدید در زمان بازنشستگی روبرو نمی شوند. مزایای مستمر باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و براساس مفاد قانون کار، کار برابردر یک محیط کارگری باید بدون تفاوت باشد. تفاوتهای بسیاری در یک مجموعه صنعتی می دیدیم که باید کار برابر و دستمزد برابر محقق شود.
مدیری در ادامه تشریح این مصوبه تعیین تکلیف قراردادهای نیروی کار گفت: شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو حذف نمیشوند ، اما نرخ و سود شرکتهای پیمانکاری استاندارد میشود.
وی افزود: کسانی که قبلا در آن سازمان استخدام بودند براساس سابقه فعالیت؛ امتیاز محسوب میشود. متأسفانه خیلی ها بدون رعایت ازمون استخدامی، شغل آنها را تغییر دادند و این اسیب جدی به کشور وارد میکند و براساس عدالت شغلی، تغییر مزایای شغلی و نحوه کار ان باید از طریق آزمون و رعایت عدالت باشد.