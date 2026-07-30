خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد
کد خبر : 1820354
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کار به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه درمانگاه اجتماعی شهرستان مُهر و بازدید از واحد اسیب دیده پتروشیمی جم از طریق فرودگاه خلیج فارس عسلویه به این منطقه از جنوب کشور سفر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از عسلویه، وزیر کار صبح امروز به منظور بازدید از واحد اسیب دیده پتروشیمی جم در جنگ تحمیلی سوم ، وارد جنوب بوشهر شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال استاندار بوشهر، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیرعامل پتروشیمی جم، دبیرخانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر و جمعی از صنعتگران قرار گرفت. 

او پس از حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، راهی شهرستان مُهر در جنوب فارس می‌شود تا در مراسم افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان مهر و توسعه مرکز فنی حرفه‌ای شرکت کند. 

بازدید از روند تکمیل استخر کارگری اداره کار شهرستان لامرد ، و مناطق جنگی لامرد و همچنین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی لامرد و کارخانه آلومینیم جنوب از برنامه‌های سفر یک روزه میدری در جنوب استان فارس خواهد بود. 

 

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل