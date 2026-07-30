وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از عسلویه، وزیر کار صبح امروز به منظور بازدید از واحد اسیب دیده پتروشیمی جم در جنگ تحمیلی سوم ، وارد جنوب بوشهر شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال استاندار بوشهر، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیرعامل پتروشیمی جم، دبیرخانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر و جمعی از صنعتگران قرار گرفت.

او پس از حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، راهی شهرستان مُهر در جنوب فارس می‌شود تا در مراسم افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان مهر و توسعه مرکز فنی حرفه‌ای شرکت کند.

بازدید از روند تکمیل استخر کارگری اداره کار شهرستان لامرد ، و مناطق جنگی لامرد و همچنین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی لامرد و کارخانه آلومینیم جنوب از برنامه‌های سفر یک روزه میدری در جنوب استان فارس خواهد بود.

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