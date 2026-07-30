خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار در عسلویه:

هیچ کارگری از واحد آسیب دیده پتروشیمی جم اخراج نشده است

هیچ کارگری از واحد آسیب دیده پتروشیمی جم اخراج نشده است
کد خبر : 1820348
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کار از پتروشیمی جم و موقعیت تأسیسات مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی - صهیونی بازدید کرد و در جریان روند بازسازی واحد اسیب دیده قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری که صبح امروز از فرودگاه عسلویه وارد جنوب استان بوشهر شد، در جریان بازدید از پتروشیمی جم گفت: ٧٠ نفر در بخش اسیب دیده ناشی از حمله دشمن آمریکایی - صهیونی، مشغول بکار بودند که تمامی حقوق و مزایا دریافت کردند و در واحدهای دیگر مجموعه پتروشیمی جم در حال فعالیت هستند و حتی افزایش مصوبه مزدی نیز دریافت کرده اند و هیچ کارگری نیز اخراج نشده است.

وی افزود : واحدی که مورد اصابت قرار گرفته، بخشی از بازسازی شروع شده است و ما میزان تولید کل پتروشیمی، کاهش پیدا نکرده اما یک محصول خاص این پتروشیمی مورد آسیب قرار گرفته است.

میدری در ادامه اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ساخت و بازسازی مجموعه با توانمندی داخلی و طبق برنامه در حال انجام است. ساخت تجهیزات با تکنولوژی داخلی صورت می‌گیرد و حتی قراردادهای ساخت و تایید نقشه های فنی هم انجام شده است.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل