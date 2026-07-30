هیچ کارگری از واحد آسیب دیده پتروشیمی جم اخراج نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری که صبح امروز از فرودگاه عسلویه وارد جنوب استان بوشهر شد، در جریان بازدید از پتروشیمی جم گفت: ٧٠ نفر در بخش اسیب دیده ناشی از حمله دشمن آمریکایی - صهیونی، مشغول بکار بودند که تمامی حقوق و مزایا دریافت کردند و در واحدهای دیگر مجموعه پتروشیمی جم در حال فعالیت هستند و حتی افزایش مصوبه مزدی نیز دریافت کرده اند و هیچ کارگری نیز اخراج نشده است.

وی افزود : واحدی که مورد اصابت قرار گرفته، بخشی از بازسازی شروع شده است و ما میزان تولید کل پتروشیمی، کاهش پیدا نکرده اما یک محصول خاص این پتروشیمی مورد آسیب قرار گرفته است.

میدری در ادامه اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ساخت و بازسازی مجموعه با توانمندی داخلی و طبق برنامه در حال انجام است. ساخت تجهیزات با تکنولوژی داخلی صورت می‌گیرد و حتی قراردادهای ساخت و تایید نقشه های فنی هم انجام شده است.

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