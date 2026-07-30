خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار فارس:

حملات هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند تلفات جانی نداشت / اوضاع منطقه کاملاً عادی و پایدار است

حملات هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند تلفات جانی نداشت / اوضاع منطقه کاملاً عادی و پایدار است
کد خبر : 1820315
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از تجاوز هوایی دشمن آمریکایی در بامداد امروز پنجشنبه هشتم مرداد به مناطقی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده  تاکید کر: این حملات خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشته و هم‌اینک وضعیت منطقه پایدار و عادی می باشد.

وی  اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون استاندار فارس با تاکید بر عادی بودن اوضاع ، تصریح کرد: هم‌اینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم عزیز کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل