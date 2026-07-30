معاون استاندار فارس:
حملات هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند تلفات جانی نداشت / اوضاع منطقه کاملاً عادی و پایدار است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از تجاوز هوایی دشمن آمریکایی در بامداد امروز پنجشنبه هشتم مرداد به مناطقی در شهرستانهای کازرون و فراشبند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدیزاده تاکید کر: این حملات خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشته و هماینک وضعیت منطقه پایدار و عادی می باشد.
وی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگندههای آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستانهای کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون استاندار فارس با تاکید بر عادی بودن اوضاع ، تصریح کرد: هماینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم عزیز کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغهای به فعالیتهای روزمره خود مشغول هستند.