حملات هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند تلفات جانی نداشت / اوضاع منطقه کاملاً عادی و پایدار است

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده تاکید کر: این حملات خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشته و هم‌اینک وضعیت منطقه پایدار و عادی می باشد.

وی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون استاندار فارس با تاکید بر عادی بودن اوضاع ، تصریح کرد: هم‌اینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم عزیز کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

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