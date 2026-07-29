خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مشهد:

قاتلان ۲ بسیجی مشهدی دستگیر شدند

قاتلان ۲ بسیجی مشهدی دستگیر شدند
کد خبر : 1820280
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مشهد گفت: قاتلان دو بسیجی شهید در حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان مشهد دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و همکاری پلیس آگاهی قاتلان ۲ بسیجی شهید دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.

شایان ذکر است: این دو جوان بسیجی در جریان تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه شب ۱۸ تیرماه در منطقه سرافرازان مشهد به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل