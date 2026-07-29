قاتلان ۲ بسیجی مشهدی دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و همکاری پلیس آگاهی قاتلان ۲ بسیجی شهید دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.

شایان ذکر است: این دو جوان بسیجی در جریان تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه شب ۱۸ تیرماه در منطقه سرافرازان مشهد به شهادت رسیدند.