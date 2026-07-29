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رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی اراک خبر داد:

محکومیت جراح متخلف شهرستان اراک به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی

محکومیت جراح متخلف شهرستان اراک به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی
کد خبر : 1820213
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رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اراک گفت: یک پزشک جراح در این شهرستان به دلیل دریافت وجه اضافه به پرداخت 6 میلیارد ریال جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت محکوم شد.

به گزارش ایلنا، محمد حبیبی‌فخر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این پزشک متخلف به دلیل دریافت 300 میلیون ریال وجه اضافه از نرخ مصوب وزارت بهداشت، با تصمیم قاضی پرونده، محکوم شد.

وی ادامه داد: پرونده تخلف این پزشک جراح در پی شکایت یکی از شهروندان و با گزارش ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی شهرستان اراک ارجاع شده است.

رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اراک اظهار داشت: این شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و به دلیل ارائه‌ نشدن دفاعیات مؤثر از سوی متهم، تخلف این پزشک جراح را محرز دانسته و وی را جریمه کرد.

حبیبی‌فخر تصریح کرد: این پزشک جراح متخلف، علاوه بر جریمه نقدی، به بازگرداندن مبلغ دریافتی به شاکی و درج توبیخ کتبی در پرونده پزشکی، از سوی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اراک محکوم شده است.

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