پرداخت 110 هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی / وضعیت بحرانی صندوق تأمین اجتماعی به لحاظ توازن منابع و مصارف

به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری در دیدار با استاندار زنجان و نمایندگان این استان در مجلس، به وضعیت بحرانی صندوق تأمین اجتماعی (توازن منابع و مصارف) اشاره داشته و افزود: برخلاف تصور عمومی، دولت در سال‌های اخیر از سال 1399 به بعد در پرداخت بدهی‌های خود (رد دیون) همکاری خوبی با سازمان داشته است.

وی به بحران نقدینگی در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه 1420 هزار میلیارد ریال تعهد حقوق دارد. این در حالی است که درآمدهای حق بیمه به دلیل خروج یک میلیون و 200 هزار بیمه‌پرداز از لیست بیمه‌پردازی، کمتر از هزینه‌های سازمان است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور اظهار داشت: دولت با تبدیل بدهی‌ها به اوراق و پرداخت‌های نقدی، بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده است. بدهی دولت به تأمین اجتماعی عمدتاً ناشی از یارانه‌های بیمه‌ای است که دولت برای اقشار خاص مانند رانندگان یا قالی‌بافان تقبل کرده تا آنها بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

سالاری به راهکارهای عملیاتی که در راستای جلوگیری از به هم ریختگی در روند خدمات‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی در دست اجرا است اشاره داشته و تصریح کرد: راهکارهای عملیاتی و مدیریتی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره خدمات سازمان و حمایت از بخش خصوصی و کارفرمایان، پیشنهاد شده و در حال اجراست.

وی بیان داشت: مدل بانکی برای امهال حق بیمه کارفرمایانی که در شرایط اضطرار توان پرداخت حق بیمه ندارند با همکاری نظام بانکی طراحی شده است تا بانک‌ها حق بیمه را پرداخت کنند و دولت سود بانکی را متقبل شود. این روند باعث می‌شود سازمان نقدینگی خود را از دست ندهد و کارفرما نیز از فشار مالی خارج شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به چالش‌های سازمان اشاره داشته و تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر پایه درآمد - هزینه اداره می‌شود. نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر سازمان از 4.8 در دوره‌های گذشته به 3.7 رسیده است که عددی خطرناک برای پایداری صندوق محسوب می‌شود.

سالاری به عوامل تشدیدکننده چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: بازنشستگی‌های پیش از موعد حتی در سن 36 سالگی، قوانین سخت و زیان‌آور که به دلیل سوءبرداشت‌ها یا احکام قضایی غیردقیق، هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده و افزایش امید به زندگی، توازن صندوق را برهم زده است.

وی همچنین به اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی در پی اصلاح آیین‌نامه اجرایی است تا کارفرمایان در پایان کار غافلگیر نشوند. در این راستا رسیدگی به پرونده‌ها به صورت «برخط و مرحله‌ای» انجام شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به موضوع متناسب‌سازی حقوق و اصلاحات ساختاری نیز اشاره کرده و گفت: سازمان مرحله سوم متناسب‌سازی را اجرا کرده است، اما بابت معوقات ماه‌های فروردین و اردیبهشت با کسری بودجه 820 هزار میلیارد ریالی مواجه است که هنوز منبعی برای جبران این کسری بودجه وجود ندارد.

سالاری به اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی در سازمات تأمین اجتماعی کشور اشاره داشته و در این رابطه افزود: پیشنهاد این سازمان تغییر روش محاسبه از «2 سال آخر» به روش «امتیازی و مدت‌زمان سهم بیمه‌ای» است تا با این روش از اجحاف به صندوق و بازنشستگان جلوگیری، و میانگین واقعی دوران خدمت لحاظ شود.

وی به موضوع طرح پزشک خانواده نیز اشاره کرده و ادامه داد: طرح پزشک خانواده به عنوان یک ضرورت در راستای حفظ و ارتقاء سلامت خانواده‌ها و تمامی اقشار جامعه مطرح شده است تا جامعه‌ای سالم و پویا شکل بگیرد. اما شرط موفقیت این طرح پرداخت منظم و به موقع هزینه‌های انجام شده به مراکز درمانی است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به موضوع پروژه‌های عمرانی استان زنجان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تعهد به تکمیل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان مانند ابهر و خدابنده و همچنین حل مشکلات مالکیتی دیگر طرح‌ها مانند بیمارستان امام حسین شهر زنجان از طریق تهاتر با شهرداری‌ صورت گیرد.

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