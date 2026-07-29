آغاز مرمت بام سرای نوذری بازار تاریخی اراک

به گزارش ایلنا، حسین منصوری‌زاده افزود: بررسی‌های فنی نشان داده فرسودگی شدید لایه کاهگل، نبود لایه محافظ غوره‌گِل و استفاده از پالانه‌های آجری شکسته و نامرغوب، موجب انتقال نم و رطوبت به طاق‌های این بنای تاریخی شده است. از این‌رو، عملیات برداشت لایه‌های فرسوده بام به ‌عنوان نخستین مرحله مرمت سرای نوذری بازار تاریخی اراک آغاز شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه اجرایی، پس از پایان خاکبرداری، پالانه آجری باکیفیت و متناسب با اصول مرمت بر روی طاق‌ها اجرا خواهد شد. سپس یک لایه غوره‌گِل با ضخامت مناسب به ‌عنوان عایق سنتی و در نهایت لایه کاهگل بر روی بام اجرا می‌شود تا ضمن حفظ اصالت معماری بنا، از نفوذ آب و آسیب‌های ناشی از رطوبت در این محوطه جلوگیری شود.

سرپرست شهرداری بافت تاریخی اراک به دیگر اقدامات انجام شده برای مرمت سرای نوذری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این عملیات، ورودی دهانه ناودان‌های بام که بر اثر شسته شدن لایه کاهگل دچار گرفتگی شده‌اند، لایروبی و شیب‌بندی مجدد خواهند شد تا آب‌های سطحی به‌ درستی هدایت شده و از تجمع آب بر روی بام جلوگیری شود.

منصوری‌زاده به دلایل اصلی مرمت سرای مذکور در بازار اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: عملیات مرمت سرای نوذری در راستای برنامه‌های حفاظت، مرمت و احیای بازار تاریخی اراک در حال اجرا است. این اقدامات مرمتی با هدف افزایش دوام سازه، صیانت از ارزش‌های معماری و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از رطوبت در دست اقدام است.

وی بیان داشت: بازار تاریخی اراک، یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و ارزشمند شهر اراک به شمار می‌رود. این بازار تاریخی پس از گذشت ۲۰۰ سال از عمر آن همچنان مرکز فرهنگی و اقتصادی اراک محسوب می‌شود. این مجموعه تاریخی دارای ۲۰ سرا و تیمچه است که هر یک از سراها و تیمچه‌ها دارای فرم و پلانی متفاوت و خاص است.

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