به گزارش ایلنا، لیلا خسروی در جریان بازدید از کاخ موزه خسروآباد شهرستان سنندج، افزود: این بنای تاریخی ارزشمند در حال مرمت است و برنامه‌ریزی شده پس از تکمیل عملیات اجرایی، به یکی از موزه‌های فاخر کشور تبدیل شود تا نقش پررنگ‌تری در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر سنندج ایفا کند.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها به حمایت بیشتری نیاز دارند. استان کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی از استان‌های نیازمند حمایت ویژه است. در این راستا تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، موزه‌هایی در شأن فرهنگ و هویت این استان ایجاد و تقویت شود.

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به برنامه وزارتخانه برای ارتقاء زیرساخت‌های حفاظتی موزه‌های کردستان اشاره کرده و اظهار داشت: تقویت تجهیزات امنیتی، بروزرسانی سامانه‌های حفاظتی و تأمین دوربین‌های نظارتی از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

خسروی به خسارت‌های وارد شده به برخی بناهای تاریخی کشور در جنگ‌های اخیر اشاره داشته و تصریح کرد: تعدادی از بناهای تاریخی از جمله کاخ خسروآباد، عمارت سالار سعید و تعدادی آثار تاریخی دیگر دچار آسیب شدند. عمده این خسارت‌ها در بخش تزئینات معماری، اروسی‌ها و سازه‌های چوبی بوده است.

وی بر ضرورت تسریع در مرمت بخش‌های آسیب‌دیده این موزه تأکید کرده و بیان داشت: مرمت اروسی‌ها، تزئینات معماری و سازه‌های چوبی باید در اولویت قرار گیرد. وزارتخانه نیز در زمینه استانداردسازی و تجهیز مخازن، پایش و کنترل دما و رطوبت و تأمین اعتبارات مورد نیاز از موزه‌های استان حمایت خواهد کرد.

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