مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی خبر داد:
تبدیل کاخموزه خسروآباد سنندج به یکی از موزههای فاخر کشور
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به قرارگیری یکی از آثار تاریخی کردستان در زمره موزههای فاخر کشور اشاره کرده و گفت: کاخموزه خسروآباد شهرستان سنندج، پس از تکمیل عملیات مرمت، به یکی از موزههای فاخر کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، لیلا خسروی در جریان بازدید از کاخ موزه خسروآباد شهرستان سنندج، افزود: این بنای تاریخی ارزشمند در حال مرمت است و برنامهریزی شده پس از تکمیل عملیات اجرایی، به یکی از موزههای فاخر کشور تبدیل شود تا نقش پررنگتری در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر سنندج ایفا کند.
وی ادامه داد: برخی استانها به حمایت بیشتری نیاز دارند. استان کردستان با برخورداری از ظرفیتهای غنی تاریخی و فرهنگی از استانهای نیازمند حمایت ویژه است. در این راستا تلاش میکنیم با تأمین اعتبارات و اجرای برنامههای توسعهای، موزههایی در شأن فرهنگ و هویت این استان ایجاد و تقویت شود.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به برنامه وزارتخانه برای ارتقاء زیرساختهای حفاظتی موزههای کردستان اشاره کرده و اظهار داشت: تقویت تجهیزات امنیتی، بروزرسانی سامانههای حفاظتی و تأمین دوربینهای نظارتی از دیگر برنامههای در دست اقدام است.
خسروی به خسارتهای وارد شده به برخی بناهای تاریخی کشور در جنگهای اخیر اشاره داشته و تصریح کرد: تعدادی از بناهای تاریخی از جمله کاخ خسروآباد، عمارت سالار سعید و تعدادی آثار تاریخی دیگر دچار آسیب شدند. عمده این خسارتها در بخش تزئینات معماری، اروسیها و سازههای چوبی بوده است.
وی بر ضرورت تسریع در مرمت بخشهای آسیبدیده این موزه تأکید کرده و بیان داشت: مرمت اروسیها، تزئینات معماری و سازههای چوبی باید در اولویت قرار گیرد. وزارتخانه نیز در زمینه استانداردسازی و تجهیز مخازن، پایش و کنترل دما و رطوبت و تأمین اعتبارات مورد نیاز از موزههای استان حمایت خواهد کرد.