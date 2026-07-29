کشف 20 هزار نخ سیگار قاچاق از یک باربری

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین فتحی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری کالای دخانی قاچاق در یکی از باربری های شهر قزوین بررسی موضوع در دستورکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس ازهماهنگی با مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازدید ازآن، 20 هزار نخ انواع سیگارخارجی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ریالی سیگارهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

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