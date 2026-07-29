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پلمپ 9 سفره‌خانه متخلف در قزوین

پلمپ 9 سفره‌خانه متخلف در قزوین
کد خبر : 1820058
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رئیس اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان از پلمب 9 واحد سفره خانه متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ رضا اسماعیل پور در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی ، طرح نظارت و کنترل کافه‌ها، رستوران‌های سنتی و سفره خانه ها توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان قزوین اجرا شد. 

وی اظهار داشت: در همین راستا 47 واحد سفره خانه سنتی مورد بازدید قرار گرفتند که در راستای این طرح 9 واحد سفره خانه متخلف به علت نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی،عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی، بی‌توجهی به هشدارهای قبلی و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی پلمب و برای 17 واحد دیگر اخطاریه صادر شد. 

رئیس اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های نظارتی پلیس اماکن با هدف صیانت از ضوابط صنوف انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: فعالیت صنوف باید در چارچوب قانون و با رعایت اصول انتظامی صورت گیرد، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پلیس به‌صورت قاطع و بدون مسامحه برخورد خواهد کرد. 

سرهنگ اسماعیل‌پور در پایان خاطر نشان کرد: در راستای ارتقاء کارآمدی صنوف، طرح ساماندهی و بازدید از سایر اماکن و صنوف ادامه داشته و شهروندان می توانند اطلاعات و اخبار خود را در این خصوص به پلیس گزارش کنند.

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