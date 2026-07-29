سوخت گیری روزانه ۱.۶ میلیون لیتر بنزین با کارت اضطراری در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ناصر راشدی با اعلام اینکه مصرف روزانه بنزین در استان آذربایجان شرقی به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر می رسد، گفت: در ماه گذشته ۴۲.۵ درصد این میزان مصرف بنزین با قیمت ۱۵ هزار ریال به ازای هر لیتر، ۲۶.۵ درصد به نرخ ۳۰ هزار ریالی و ۳۱ درصد به نرخ ۵۰ هزار ریالی مصرف شده است.

وی با اشاره به اینکه مصرف روزانه بنزین کشور ۱۳۲ میلیون لیتر است، گفت: میزان تولید ۱۱۰ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

راشدی با بیان اینکه ۶۰ درصد نیاز مصرفی استان، تولید شرکت پالایش نفت تبریز است و ۴۰ درصد از سایر استان ها به طرق مختلف تامین می شود، با توجه به شرایط جنگی بر ضرورت مدیریت مصرف بنزین تاکید کرد و گفت: در صورت کاهش مصرف روزانه یک لیتر به ازای هر دستگاه خودرو می توان نیاز کشور را از داخل تامین کرد.

سوخت گیری روزانه ۱.۶ میلیون لیتر بنزین با کارت سوخت اضطراری جایگاه های آذربایجان شرقی

وی با اعلام اینکه تیر ماه امسال ۴۸ میلیون لیتر بنزین ( روزانه ۱.۶ میلیون لیتر ) با استفاده از کارت اضطراری جایگاه های استان سوخت گیری شده است، گفت: کارت اضطراری جایگاه ها می تواند جوابگوی تقاضای معمول باشد ولی در روزهای گذشته به دلیل شرایط روانی تمایل به استفاده از کارت سوخت اضطراری افزایش یافته است و شهروندان به جای استفاده از بنزین سهمیه خود به استفاده از کارت جایگاه ها روی آورده اند.

مدیر شرکت ملی فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از پیگیری استفاده از بنزین سوپر وارداتی در استان خبر داد و گفت: قیمت این بنزین با توجه به هزینه های واردات و حمل مشخص خواهد شد.

راشدی با اشاره به فراهم شدن امکان صدور کارت هوشمند سوخت در استان گفت: در استان ظرفیت صدور روزانه ۱۸۰ کارت سوخت فراهم است و تقاضای فعلی استان هم کمتر از این تعداد است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند درخواست کارت سوخت از طریق سامانه https://fcs.niopdc.ir به صورت اینترنتی و به ۲ صورت تحویل کارت به صورت حضوری یا از طریق پست انجام می شود.

توزیع ۱۳۰ میلیون مترمکعب سی ان جی در آذربایجان شرقی

راشدی با اعلام اینکه در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در بخش حمل‌ونقل استان آذربایجان شرقی توزیع شده است، گفت: این میزان مصرف، علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی منطقه و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، معادل ۱۳۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی به همراه داشته است.

وی افزود: مصرف این میزان سی‌ان‌جی، نقش مؤثری در کاهش نیاز به تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع بنزین دارد و می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور کمک کند.

مدیر منطقه آذربایجان شرقی با اعلام اینکه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با همکاری و تعامل برخی از مجاری عرضه سی‌ان‌جی، در مقاطعی از شرایط خاص کشور، خدمات سوخت‌رسانی به شهروندان به‌صورت رایگان ارائه شده است، گفت: با توجه به ظرفیت موجود و ضرورت مدیریت مصرف بنزین، انتظار می‌رود با توسعه استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی، شاهد افزایش مصرف این فرآورده و کاهش مصرف بنزین در بخش حمل‌ونقل استان باشیم.

ضرورت توزیع سوخت گازوئیل بخش کشاورزی بر اساس کارکرد تراکتور

راشدی با اعلام اینکه امسال ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل برای بخش کشاورزی استان اختصاص یافته بود، گفت: با توجه به افزایش ۸۰ میلیون لیتری سهمیه جهاد کشاورزی در کشور، ۹ میلیون لیتر به سهمیه استان اضافه شده است.

وی با اشاره به تفاوت کارکرد تراکتور در مناطق جغرافیایی و بخش های مختلف تولیدی، بر ضرورت توزیع سوخت گازوئیل بخش کشاورزی بر اساس کارکرد تراکتور تاکید کرد.

وی اعلام کرد: سوخت‌رسانی به بخش حمل‌ونقل استان آذربایجان شرقی از طریق ۱۹۱ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۱۸۰ جایگاه سی‌ان‌جی انجام می‌شود و کارکنان و فعالان این بخش با تلاش شبانه‌روزی، استمرار و پایداری سوخت‌رسانی به مردم را دنبال می‌کنند.

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