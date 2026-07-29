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کشف انبار احتکاری ۳ هزار میلیارد ریالی مواد پلیمری و لوازم یکبار مصرف در ساری

کشف انبار احتکاری ۳ هزار میلیارد ریالی مواد پلیمری و لوازم یکبار مصرف در ساری
کد خبر : 1820035
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فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰ هزار عدد کالای تولیدی لوازم یکبار مصرف احتکاری به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «حسن مفخمی شهرستانی» با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت مقابله با سودجویی در بازار اظهار داشت: در پی آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های پتروشیمی و احتمال کمبود مواد اولیه پلیمری، برخی افراد فرصت‌طلب با هدف ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت کالاها، اقدام به احتکار این مواد و محصولات کرده‌اند که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد صنعتی تولید لوازم یکبار مصرف در شهرستان ساری را که اقدام به نگهداری و احتکار مقادیر قابل توجهی مواد اولیه پلیمری و محصولات تولیدی کرده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: مأموران با هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از این انبار، ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰ هزار عدد کالای تولیدشده لوازم یکبار مصرف را که فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بود، کشف کردند.

سردار مفخمی شهرستانی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی اقلام کشف‌شده توسط کارشناسان ۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با تمام توان در راستای مقابله با قاچاق کالا، احتکار و اخلالگران اقتصادی اقدام می‌کند تا از فعالیت افرادی که به اقتصاد جامعه آسیب می‌زنند، جلوگیری شود.

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