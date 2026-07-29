رئیس قرارگاه اربعین فراجا:
امنیت کامل در مرزهای ایران برقرار است/ تردد امن زائران اربعین
رئیس قرارگاه اربعین فراجا با اعلام اینکه از ابتدای حرکت زائران اربعین تاکنون هیچگونه مشکل امنیتی گزارش نشده است، گفت: تا این لحظه هیچ مشکل امنیتی در گذرگاههای اربعین نداشتهایم و همه زائران با آرامش و امنیت کامل از مرزها عبور کردهاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار محمد شرفی چهارشنبه در نشست ستاد اربعین خوزستان در خرمشهر با اشاره به آمار ثبت نام زائران در سامانه سماح، خاطرنشان کرد: بیش از۲ میلیون و چهارصد هزار نفر از زائران عزیز در سامانه سماح ثبت نام کردهاند که بیش از ۲ میلیون نفر از مرزهای چندگانه کشور خارج شدهاند.
سردار شرفی میانگین حضور زائران در عتبات عالیات را حدود پنج روز اعلام کرد و این تنظیم گری را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا در بخش دیگری از صحبتهای خود، به موفقیتهای چشمگیر در حوزه مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: با وجود ثبت ۵۲ میلیون تردد خودرویی، امسال شاهد کاهش ۷۵ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۸۵ درصدی فوت ناشی از تصادفات بودیم.
وی همچنین از کاهش ۳۲ درصدی تصادفات جرحی و کاهش ۱۶ درصدی مجروحان خبر داد.
سردار شرفی با تشریح تمهیدات گسترده انتظامی، گفت: در قالب کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مرکزی اربعین و قرارگاه "سالار شهیدان حسینی"، بیش از ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی در رستههای مختلف تخصصی به کارگیری شدهاند.
وی افزود: برای تامین امنیت و تسهیل تردد، از ۹ فروند بالگرد، ۱۷ فروند پهپاد، ۱۲۹ ایستگاه بازرسی کنترلی و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی سبک استفاده شده است.
دبیر ستاد اربعین نیروی انتظامی با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند سجاد در مرزها، آن را تحولی بزرگ در کنترل گذرنامه زائران دانست و اظهار کرد: با استقرار این سامانه، فرآیند کنترل مدارک زائران به زیر چهار ثانیه کاهش یافته است.
وی به همکاری گسترده با کشور عراق در خصوص اربعین اشاره کرد و گفت: ۵۲ مورد ملاقات مرزی با هدف ایجاد فهم مشترک و گفتمان مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در عملیات اربعین برگزار شده است.
وی اظهار کرد: تا این لحظه، در عراق حتی یک مورد اعتراض مبنی بر ورود مواد مخدر در پوشش زائر نداشتهاند که این نشان از موفقیت طرحهای کنترلی در مبادی خروجی کشور دارد.