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ماندگاری توده هوای گرم در خوزستان تا روز یکشنبه

ماندگاری توده هوای گرم در خوزستان تا روز یکشنبه
کد خبر : 1820006
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مدیرکل هواشناسی خوزستان از استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان به ویژه پایانه‌های مرزی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، توده هوای گرم تا روز یکشنبه هفته آینده موجب وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه سانتیگراد در اغلب نقاط استان از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه خواهد شد.

وی با اشاره به نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی به استان افزود: از امروز تا روز جمعه و به ویژه در روز پنجشنبه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی روزهای شنبه تا دوشنبه هفته آینده نیز فقط نوار ساحلی و مناطق شمالی حاشیه خلیج فارس همچنان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.

سبزه‌زاری در خصوص نوسانات دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان توضیح داد: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۴۹.۸ و رامشیر با ۲۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای اهواز به ۴۷.۲ و کمینه دمای آن به ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

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