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آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل و محورهای مواصلاتی البرز برای اربعین/ اعزام بیش از ۱۱ هزار زائر از پایانه شهید کلانتری

آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل و محورهای مواصلاتی البرز برای اربعین/ اعزام بیش از ۱۱ هزار زائر از پایانه شهید کلانتری
کد خبر : 1820001
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معاونان راهداری و حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آمادگی کامل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محورهای مواصلاتی استان برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر دادند؛ به‌طوری‌که از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون ۱۱ هزار و ۶۷۵ زائر در قالب ۴۶۷ سفر از پایانه شهید کلانتری کرج به مرزهای کشور اعزام شده‌اند و همزمان عملیات ارتقای ایمنی راه‌ها و استقرار اکیپ‌های راهداری در محورهای استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا سوم مردادماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۶۷۵ زائر اربعین حسینی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و در قالب ۴۶۷ سفر از پایانه شهید کلانتری کرج به مرزهای کشور منتقل شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم اعزام‌ها به مقصد مرز مهران انجام شده است، افزود: سایر زائران نیز بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به دیگر مرزهای تعیین‌شده اعزام شده‌اند.

نفری با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در روزهای منتهی به اربعین گفت: تمامی ظرفیت ناوگان برون‌شهری البرز برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب و مستمر در نظر گرفته شده است.

در همین حال، مهدی حاج‌علی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، از آمادگی کامل محورهای مواصلاتی استان برای تردد ایمن زائران خبر داد و اظهار کرد: البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چندین استان، یکی از مهم‌ترین کریدورهای عبور زائران اربعین به شمار می‌رود و به همین منظور، برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای ایمنی و بهسازی راه‌ها اجرا شده است.

وی افزود: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، خط‌کشی محورهای مواصلاتی، نصب و نوسازی علائم و تجهیزات ایمنی، اصلاح نقاط مستعد حادثه و پاکسازی حریم راه‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در آستانه اربعین با هدف تسهیل تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: تمامی اکیپ‌های راهداری استان به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و با همکاری پلیس راه، دستگاه‌های خدمات‌رسان و ستاد اربعین استان، آمادگی لازم برای ارائه خدمات و مدیریت تردد زائران فراهم شده است.

نفری و حاج‌علی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از زائران خواستند بلیت سفر خود را از مراکز رسمی تهیه کرده و پیش از آغاز سفر نیز از طریق سامانه ۱۴۱ آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی را بررسی کنند تا سفری ایمن، روان و بدون مشکل را تجربه کنند.

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