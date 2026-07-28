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شهادت مامور پلیس در درگیری مسلحانه محور چوئبده آبادان

شهادت مامور پلیس در درگیری مسلحانه محور چوئبده آبادان
کد خبر : 1819743
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فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوانسوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ رمضان گوروئی سه‌شنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، تصریح کرد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس، به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام، به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان افزود: در جریان این تبادل آتش،ستوانسوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل گردید که متاسفانه علی‌رغم تلاش پزشکان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ گوروئی خاطرنشان کرد: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل شد.

شهر چوئبده در۳۵ کیلومتری آبادان قرار دارد.

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