برقراری پروازهای رفت و برگشت اراک به نجف برای اعزام زائران اربعین

به گزارش ایلنا، علی محمدطاهری افزود: زمان پرواز رفت از اراک به سمت نجف اشرف ساعت 05:50 صبح روز 9 مرداد ماه است. زمان پرواز بازگشت زائران از فرودگاه نجف اشرف به سمت اراک نیز ساعت 6 صبح روز 14 مرداد ماه پیش‌بینی شده است.

وی به بهای بلیت پروزهای اراک به نجف و بلعکس اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: قیمت بلیت این پروازها در هر مسیر 120 میلیون ریال است و جابه‌جایی زائران در این بازه زمانی با استفاده از یک فروند هواپیمای ایرباس 319 انجام می‌شود.

مدیر فرودگاه شهدای اراک اظهار داشت: ایمن‌سازی و تأمین روشنایی جاده دسترسی به فرودگاه به ویژه در محدوده پیچ‌های خطرناک رسول‌آباد توسط دستگاه‌های اجرایی متولی امری بسیار ضروری است و باید مورد توجه جدی نهادی ذیربط قرار گیرد.

محمدطاهری تصریح کرد: همچنین در این راستا ضروری است رفع مشکلات زیرساختی جاده ارتباطی فرودگاه برای تسهیل در تردد مسافران در ساعت‌های اولیه بامداد مورد توجه دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گیرد تا مشکلی برای زائران به وجود نیاید.

وی بر لزوم حضور نیروهای عملیاتی امدادی به هنگام اعزام زائران برای حضور در مراسم اربعین حسنی تأکید داشته و در این رابطه بیان داشت: حضور مؤثر و کافی نیروهای اورژانس و فوریت‌های پزشکی در زمان اعزام و پذیرش زائران ضروری است.

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