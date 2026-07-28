مدیرکل راهداری استان خبر داد:
اعزام 58 تیم راهداری استان مرکزی با هدف تأمین ایمنی تردد زائران اربعین
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی گفت: 58 تیم راهداری با هدف تأمین ایمنی تردد زائران و مدیریت ترافیک محورهای مواصلاتی، در ایام اربعین حسینی به صورت ثابت و سیار در مسیرهای عبوری استان و مرزهای هدف مستقر شدند.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: از مجموع اکیپهای پیشبینی شده، 15 اکیپ شامل 30 نفر نیروی راهدار به استان ایلام اعزام شدند تا ضمن برقراری تردد ایمن در محورهای منتهی به مرز مهران، در پایانه برکت نیز در زمینه جابهجایی زائران به ناوگان حملونقل عمومی خدماترسانی کنند.
وی ادامه داد: 43 تیم راهداری دیگر نیز در مسیرهای عبوری زائران در داخل محدوده استان مرکزی مستقر هستند و 35 باب راهدارخانه نیز برای خدماتدهی به مسافران آمادهسازی شده است. همچنین 37 مجتمع خدمات رفاهی بینراهی استان به صورت مستمر توسط کارشناسان این ادارهکل پایش میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به آمار جابهجایی زائران اربعین در بازه زمانی 25 تیر ماه تا 4 مرداد ماه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این بازه زمانی، 202 سفر شامل 5587 نفر از این استان به سمت مرزهای هدف برای اعزام زائران به مراسم اربعین حسینی انجام شد.
محسنزاده به تفکیک تعداد سفرهای انجام شده به مرزهای مختلف اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: از تعداد سفرهای انجام شده، 179 سفر با 5123 نفر به مقصد مرز مهران، 11 سفر با 176 نفر به مقصد مرز شلمچه و 12 سفر با 288 نفر به مقاصد مرزهای چذابه و خسروی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: کمیته حملونقل و سوخت ذیل ستاد اربعین استان مرکزی، جلسات متعددی را برای ایجاد هماهنگیهای لازم با هدف تسهیل در تردد زائران برگزار کرده است. میز خدمت پایانه مسافربری استان برای نظارت مستقیم بر فعالیت شرکتهای حملونقل، رانندگان و ناوگان مسافری فعال است.