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ممنوعیت مطلق صید در پهنه‌های آبی اصفهان

ممنوعیت مطلق صید در پهنه‌های آبی اصفهان
کد خبر : 1819730
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رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: باتوجه‌به بخشنامه‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صید ماهی در تمامی پهنه‌های آبی استان اصفهان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در عملیات نظارتی، پهنه‌های آبی سدهای قره‌آقاچ و حنا سمیرم باهدف بررسی وضعیت فراوانی و تنوع گونه‌های آبزی، سلامت زیستگاه و شناسایی هرگونه آلودگی زیست‌محیطی تحت پایش دقیق قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مأموران یگان حفاظت و کارشناسان حیات‌وحش، ضمن شناسایی تعدادی از صیادان در حاشیه این سدها، با تذکر جدی و پیشگیرانه، از ادامه فعالیت غیرقانونی آنان جلوگیری کرده و قوانین و ضوابط مربوطه را به ایشان ابلاغ کردند.

مرتضی جوهری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، با تأکید بر حساسیت این موضوع اظهار داشت: باتوجه‌به بخشنامه‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صید ماهی در تمامی پهنه‌های آبی استان اصفهان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی افزود: از کلیه همشهریان و بهره‌برداران درخواست می‌شود تا اطلاع‌رسانی رسمی در صورت صدور هرگونه مجوز جدید، از اقدام به صید ماهیان در سدها و رودخانه‌ها جداً خودداری کنند. 

 جوهری خاطرنشان کرد که این ممنوعیت‌ها به‌منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از کاهش جمعیت آبزیان و صیانت از اکوسیستم‌های آبی استان وضع شده است و همکاری عموم مردم در رعایت این قوانین نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.

محیط‌بانان و کارشناسان این اداره کل و شهرستان‌های استان با گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی، کوچک‌ترین تخلفات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، بدون اغماض و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

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