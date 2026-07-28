به گزارش ایلنا از اصفهان، در عملیات نظارتی، پهنه‌های آبی سدهای قره‌آقاچ و حنا سمیرم باهدف بررسی وضعیت فراوانی و تنوع گونه‌های آبزی، سلامت زیستگاه و شناسایی هرگونه آلودگی زیست‌محیطی تحت پایش دقیق قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مأموران یگان حفاظت و کارشناسان حیات‌وحش، ضمن شناسایی تعدادی از صیادان در حاشیه این سدها، با تذکر جدی و پیشگیرانه، از ادامه فعالیت غیرقانونی آنان جلوگیری کرده و قوانین و ضوابط مربوطه را به ایشان ابلاغ کردند.

مرتضی جوهری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، با تأکید بر حساسیت این موضوع اظهار داشت: باتوجه‌به بخشنامه‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صید ماهی در تمامی پهنه‌های آبی استان اصفهان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی افزود: از کلیه همشهریان و بهره‌برداران درخواست می‌شود تا اطلاع‌رسانی رسمی در صورت صدور هرگونه مجوز جدید، از اقدام به صید ماهیان در سدها و رودخانه‌ها جداً خودداری کنند.

جوهری خاطرنشان کرد که این ممنوعیت‌ها به‌منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از کاهش جمعیت آبزیان و صیانت از اکوسیستم‌های آبی استان وضع شده است و همکاری عموم مردم در رعایت این قوانین نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.

محیط‌بانان و کارشناسان این اداره کل و شهرستان‌های استان با گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی، کوچک‌ترین تخلفات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، بدون اغماض و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

انتهای پیام/