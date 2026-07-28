برداشتهای غیر مجاز آب و خشکسالی، باغهای سیب سمیرم را در تنگنا قرار داده است
کارشناس مسوول باغبانی و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم با هشدار نسبت به تشدید بحران کمآبی در این شهرستان گفت: تداوم خشکسالی، برداشتهای غیر مجاز آب از رودخانهها و کمبود اعتبارات برای اجرای طرحهای مدیریت آب، آینده باغهای سمیرم را با تهدید جدی روبهرو کرده و در صورت ادامه این روند، بخشی از باغهای این شهرستان در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیارش سامی روز دوشنبه اظهار داشت: خشکسالی امسال نسبت به سالهای گذشته شدت بیشتری یافته و آثار آن در بخش باغبانی شهرستان بهطور کامل مشهود است؛ به گونهای که بسیاری از باغداران برای تأمین آب مورد نیاز باغهای خود با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
وی افزود: در برخی مناطق از جمله حسینآباد بخش وردشت به دلیل کمبود آب، برداشتهای غیرمجاز از رودخانه با استفاده از موتورپمپ انجام میشود و برخی افراد بدون داشتن حقابه یا سهمیه قانونی، آب را برای آبیاری باغهای خود برداشت میکنند.
سامی با اشاره به انتشار گزارش شرکت آب منطقهای اصفهان درباره جلوگیری از یک مورد برداشت غیر مجاز آب در منطقه حسینآباد بیان کرد: کمبود آب موجب شده برخی بهرهبرداران به چنین اقداماتی روی بیاورند اما برداشت غیر مجاز راهکار حل بحران نیست و مدیریت منابع آب باید در چارچوب قانون انجام شود.
وی گفت: خشکسالی شرایط را به مرحله بحرانی رسانده و بسیاری از کشاورزان و باغداران برای ذخیره آب، با صرف هزینه شخصی اقدام به احداث استخرهای کشاورزی کردهاند، زیرا برای حفظ باغها ناچار به ذخیرهسازی آب هستند.
کارشناس مسوول باغبانی و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم ادامه داد: هرچند استفاده از استخرهای ذخیره آب در شرایط کمآبی اجتنابناپذیر است اما این استخرها خطرات و تهدیدهایی نیز به همراه دارند و لازم است نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث احتمالی رعایت شود.
سامی درباره راهکارهای مقابله با بحران آب اظهار داشت: در سالهای گذشته راهکارهای مختلفی مطرح شده اما مهمترین مانع اجرای آنها کمبود اعتبارات بوده است، اما افزایش آگاهی عمومی، همراهی مسوولان و پیگیری نمایندگان مجلس برای جذب منابع مالی و اجرای طرحهای مدیریت آب میتواند در کاهش آثار خشکسالی مؤثر باشد.
وی تاکید کرد: امروز دیگر امکان افزایش برداشت از منابع موجود وجود ندارد و با هرگونه برداشت غیرمجاز نیز برخورد قانونی میشود، بنابراین باید به دنبال راهکارهای پایدار بود.
این کارشناس مهمترین راهکار را ذخیره روانآبها و آب رودخانهها در فصلهای پربارش دانست و گفت: باید آبهایی که در فصل زمستان از شهرستان خارج میشود، با اجرای طرحهای مناسب مهار و ذخیره شود تا در دورههای بحرانی برای آبیاری باغها مورد استفاده قرار گیرد.
سامی درباره وضعیت باغهای سیب نیز اظهار داشت: سالهاست که درختان با کمآبی دستوپنجه نرم میکنند و دیگر تأمین آب کافی برای آنها امکانپذیر نیست؛ موضوعی که تولید اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: از یک هزار هکتار باغ سیب گلاب در شرایط عادی، میزان برداشت میتواند بیش از ۲ برابر وضعیت فعلی باشد اما کاهش منابع آبی و سرمازدگی بهاره، باعث افت عملکرد و کیفیت محصول شده است.
کارشناس مسوول باغبانی و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم درباره بازار محصولات باغی بیان کرد: در حال حاضر مشکل جدی در زمینه فروش و صادرات وجود ندارد اما وضعیت نهایی بازار پس از آغاز برداشت محصول مشخص خواهد شد.
سامی یادآور شد: سال گذشته بخش قابل توجهی از محصولات باغی شهرستان، بهویژه سیب، به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد، اما امسال کاهش تولید ناشی از خشکسالی میتواند بر حجم صادرات نیز تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به اختصاص بخشی از اعتبارات خشکسالی برای حمایت از کشاورزان و باغداران ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع مالی، اجرای طرحهای مدیریت آب و همکاری دستگاههای مسوول، بخشی از خسارتهای وارد شده به بخش باغبانی شهرستان جبران شود.