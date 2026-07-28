پلیس اصفهان، ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک زن در محدوده میدان علیخانی اصفهان، این ادعا به‌ طور کامل تکذیب شد.

در اطلاعیه این مرکز آمده است: از ساعاتی پیش برخی کانال‌ها و رسانه‌های معاند با انتشار اخبار و اطلاعاتی غیرواقعی مدعی شده‌اند که شب گذشته زنی با هویت مشخص در محدوده میدان علیخانی اصفهان جان خود را از دست داده است؛ در حالی که بررسی‌های دقیق پلیس و استعلام از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای با این مشخصات در فرماندهی انتظامی استان ثبت نشده و ادعای مطرح‌شده کاملاً کذب و فاقد هرگونه مستندات است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با اشاره به اهداف رسانه‌های معاند در انتشار اخبار جعلی افزود: این‌گونه فضاسازی‌ها با هدف ایجاد التهاب روانی، خدشه‌دار کردن احساس امنیت شهروندان و تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد و شهروندان باید اخبار مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: پلیس با رصد مستمر فضای مجازی، انتشاردهندگان اخبار کذب و شایعاتی که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه می‌شوند را برابر قانون شناسایی و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. از شهروندان نیز درخواست می‌شود از بازنشر اخبار تأییدنشده و شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

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