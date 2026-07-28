2 کشته و 10 مصدوم دستاورد وقوع 4 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: وقوع 4 حادثه رانندگی در محورهای ارتباطی و معابر شهری ساوه در بازه زمانی 24 ساعت گذشته، 2 کشته و 10 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری به تشریح جزئیات وقوع این 4 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه اشاره داشته و افزود: این سوانح رانندگی در برخورد نیسان با تریلی، واژگونی خودروی حمل سوخت و 2 تصادف دیگر در جاده تهران - ساوه و مرکز شهر اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در یکی از این حوادث رانندگی، برخورد یک دستگاه خودروی سواری وانتنیسان با تریلی در جاده روستای مزلقان، یک کشته برجای گذاشت. در این حادثه راننده وانتنیسان پس از انتقال به مرکز خدمات جامع سلامت نوبران، به دلیل شدت جراحات جان باخت.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: در یک حادثه رانندگی دیگر که در جاده قدیم همدان 200 متر مانده به پلیسراه رخ داد، یک دستگاه وانتنیسان حمل سوخت واژگون شد.
ابرهدری به تلفات به جا مانده از وقوع این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در این حادثه راننده خودروی وانتنیسان با وجود تلاش نیروهای عملیاتی و امدادی حاضر در صحنه وقوع حادثه بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.
وی بیان داشت: برخورد یک دستگاه پراید با کامیونت ایسوزو در ورودی اتوبان تهران به سمت ساوه، به آتشسوزی و واژگونی پراید انجامید. در این حادثه 5 نفر دچار سوختگی شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی شهرستان ساوه منتقل شدند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه تأکید کرد: همچنین چهارمین حادثه رانندگی این منطقه نیز در میدان فلسطین شهرستان ساوه مقابل مرکز فنی و حرفهای جراحیزاده اتفاق افتاد.
ابرهدری ابراز داشت: در این حادثه رانندگی که بر اثر برخورد پژو پارس و وانتبار، 5 نفر مصدوم شدند. مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط 3 تیم عملیاتی اورژانس 115، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.