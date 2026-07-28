اجرای طرح مهتاب در استان مرکزی و کاهش 25.2 مگاواتی بار مصرف برق

به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در مراسم سیزدهمین مانور جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و مدیریت هوشمند تلفات برق استان مرکزی، افزود: طرح مهتاب از اسفند ماه سال گذشته در استان آغاز شده و با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های ایجادشده، عملیات میدانی و نظارتی بدون وقفه ادامه یافته است.

وی به دستاوردهایی که اجرای طرح ملی «مهتاب» در پی دارد اشاره کرده و ادامه داد: اجرای برنامه‌های هدفمند برای شناسایی و حذف انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه، تعویض تجهیزات فرسوده و توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی، نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی و مدیریت مصرف برق داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به مهمترین اقدامات انجام‌شده در قالب طرح اشاره کرده و ملی «مهتاب» اظهار داشت: 4922 کنتور معیوب تعویض یا اصلاح، 342 مورد دستکاری کنتور رفع، 3039 مورد انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و 679 انشعاب به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شده است.

نیکویی تصریح کرد: 80 کنتور هوشمند، 101 دستگاه شمارشگر، 1777 فیوز محدودکننده و 1732 کنتور جدید نصب شد. در بخش پایش و کنترل 6364 حلقه چاه آب کشاورزی، 6551 کنتور دیماندی، 18 هزار و 13 کنتور عادی و 1268 کنتور مساجد بررسی شد. 16 هزار و 441 متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد.

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