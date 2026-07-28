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رئیس مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست استان خبر داد:

بازگشت 7 بهله پرنده شکاری به چرخه طبیعت در استان مرکزی

بازگشت 7 بهله پرنده شکاری به چرخه طبیعت در استان مرکزی
کد خبر : 1819703
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رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی گفت: 7 بهله پرنده شکاری ارزشمند پس از گذراندن دوره کامل بازپروری به زیستگاه‌های طبیعی این استان بازگشتند. این گونه‌ها شامل 5 بهله دلیجه و 2 بهله عقاب طلایی هستند.

به گزارش ایلنا، مازیار شریفی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این 7 بهله پرنده شکاری پس از 3 ماه تیمار متمرکز و تغذیه اصولی در مرکز بازپروری حیات‌وحش استان مرکزی، با کسب شاخص‌های لازم برای بقا، در زیستگاه‌های امن این استان رهاسازی شدند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این پرندگان شکاری، جوجه‌هایی بودند که از قاچاقچیان و در ایست‌های بازرسی استان کشف شده بودند. رهاسازی حیات‌وحش تنها زمانی انجام می‌شود که گونه از نظر شاخص‌های فیزیولوژیک و رفتاری در سطح استانداردهای جهانی باشد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به ماهیت حضور پرندگان شکاری در حیات‌وحش اشاره کرده و اظهار داشت: پرندگان شکاری در رأس هرم غذایی قرار دارند و به عنوان سنجش‌گرهای سلامت زیست‌بوم شناخته می‌شوند.

شریفی تصریح کرد: حضور گونه‌های مختلف و متعدد پرندگان شکاری، به ویژه عقاب طلایی به عنوان نماد اقتدار حیات‌وحش کشور ایران، در کنترل جمعیت جوندگان و خزندگان و همچنین جلوگیری از بروز کانون‌های بیماری در طبیعت نقشی بسیار بی‌بدیل و حیاتی ایفا می‌کند.

وی بیان داشت: از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت درخواست می‌شود در صورت مشاهده جوجه‌های پرندگان شکاری یا گونه‌های آسیب‌دیده، از نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی و یا سامانه 1540 محیط‌زیست اطلاع دهند.

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