۳۲ هزار میلیارد عوارض مالیات بر ارزشافزوده در قزوین توزیع شد
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از توزیع بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سیدمحمود موسویصانع با اعلام این خبر گفت: این منابع با هدف توسعه خدمات شهری و روستایی، اجرای طرحهای عمرانی و تقویت زیرساختهای استان، به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر استان واریز شده است.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف توسعه ای و همران استان، از ابتدای سال جاری تا پایان تیر، مبلغی بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان توزیع شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۷۰ درصدی برخوردار بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین عنوان کرد: این مبالغ به صورت مستقیم و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای بدون دهیاری از طریق فرمانداریها و همچنین امور عشایر استان واریز شده است تا در مسیر عمران، آبادانی و ارتقای سطح خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
موسویصانع در تشریح جزئیات و ترکیب این اعتبارات تصریح کرد: از مجموع منابع توزیعشده بیش از ۲۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال با هدف توسعه خدمات شهری، تکمیل پروژههای عمرانی و بهبود زیر ساختهای حملونقل عمومی به حساب شهرداریهای سراسر استان واریز شده است.
وی ادامه داد: در راستای توسعه متوازن و حمایت از مناطق روستایی و کمتر برخوردار، مبلغی افزون بر هشت هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به حساب دهیاریها و روستاهای بدون دهیاری از طریق فرمانداریها اختصاص پیدا کرده است، علاوه بر این بیش از ۳۴ میلیارد ریال نیز به عنوان سهم امور عشایر استان تخصیص داده شده است.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین با تأکید بر نقش مهم عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی خاطرنشان کرد: پیشبرد پروژههای عمرانی نیمهتمام، بهسازی معابر، ارتقای خدمات عمومی، توسعه فضاهای سبز و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی، از نتایج و دستاوردهای مستقیم تخصیص این منابع به شمار میرود.
موسویصانع اضافه کرد: شفافسازی و آگاهیبخشی به شهروندان درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی در محل سکونت، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و نهادینهسازی فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه خواهد بود.