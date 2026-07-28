کشف ۱۰ میلیارد تومان لاستیک قاچاق در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در شرح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری بازرسان اتاق اصناف، از فعالیت خارج از ضوابط یک واحد لاستیک فروشی در حاشیه شهر قزوین مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت مجوز قضایی به این واحد صنفی اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۸۰ حلقه لاستیک شامل ۴۵۸ حلقه لاستیک خودروهای سواری و ۱۲۲ حلقه لاستیک خودروهای سنگین که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار طرهانی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: قاچاق، ضربه‌ای مستقیم به تولید ملی، اشتغال و اقتصاد کشور است و پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، برخورد قاطع و مستمر با سودجویان و اخلالگران اقتصادی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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