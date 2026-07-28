به گزارش ایلنا، امیرحسین جمشیدی با اشاره به اهمیت احیای بافت‌های ناکارآمد شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، جلسات ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان به‌صورت ماهانه و منظم به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار می‌شود تا مسائل و چالش‌های این حوزه در سطوح ملی و استانی با سرعت بیشتری بررسی و برطرف شود.

وی با بیان اینکه حدود یک‌ششم جمعیت استان فارس در محدوده بافت‌های هدف بازآفرینی سکونت دارند، افزود: این میزان جمعیت، اهمیت راهبردی بازآفرینی شهری را نشان می‌دهد. اگر بازآفرینی شهری به‌درستی اجرا شود، علاوه بر کمک به حل مشکل مسکن بخش قابل توجهی از جامعه، زمینه برای ساماندهی بسیاری از مسائل اجتماعی و شهری در این مناطق نیز فراهم خواهد شد.

تدوین بسته پیشنهادی برای تسهیل صدور پروانه

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان برای تشویق مالکان و سازندگان در بافت‌های فرسوده گفت: در حال تدوین بسته‌ای پیشنهادی هستیم تا فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های معماری و سازه در این محدوده‌ها تسهیل شود.

جمشیدی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که با رفع موانع موجود، زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های هدف بازآفرینی به حداکثر سه ماه کاهش یابد و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در کمیسیون ماده ۵ نیز به بهترین شکل اجرایی شود.

وی همچنین از پیگیری برای حل مشکلات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی در پروژه‌های بازآفرینی خبر داد و گفت: مکاتبات لازم برای اعمال تخفیف‌های قانونی حق بیمه در پروژه‌های این حوزه در حال انجام است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس افزود: موضوع اراضی وقفی در محدوده بافت‌های هدف بازآفرینی نیز از دیگر مسائل مهمی است که در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با تعامل و نگاه مثبت و در چارچوب قانون، موضوع حق پذیره اوقاف به نحوی سامان یابد که انگیزه مالکان برای نوسازی افزایش پیدا کند.

تلاش برای افزایش سهم فارس از تسهیلات نوسازی

جمشیدی با تقدیر از عملکرد شهرداری‌های استان در جذب اعتبارات سال گذشته خاطرنشان کرد: فارس در سال گذشته عملکرد قابل توجهی در سطح کشور داشت و امسال نیز پیگیری برای جذب سهمیه‌های مازاد تسهیلات بانکی برای پلاک‌های واقع در محدوده‌های بازآفرینی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی و بانک‌های عامل، تلاش می‌کنیم فرآیند تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان با سهولت بیشتری انجام شود تا زمینه برای رونق نوسازی، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق هدف بازآفرینی شهری فراهم شود.