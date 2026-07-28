مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی: مطالبات کشاورزان استان فردا تسویه میشود
مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی گفت: بخش عمده مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده و باقیمانده آن که حدود ۲۰ میلیارد ریال است، تا فردا به حساب کشاورزان واریز میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «اکبر منیری» روز سهشنبه در نشست مسئولان سازمان تعاون روستایی آذربایجانشرقی با مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای تعاونی روستایی، تعاونیهای تولید کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای مرند و جلفا ، اظهار کرد: از طریق شبکه تعاون روستایی اقدامات موثری در سطح روستاها و استان انجام شده و تاکنون بخش مهمی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۲۰ میلیارد ریال از این مطالبات باقی مانده است که فردا به حساب کشاورزان واریز میشود و پیگیریها برای تسویه کامل مطالبات بهرهبرداران ادامه دارد.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت شبکه تعاون روستایی استان گفت: در مجموع ۵۰۹ تعاونی و تشکل در این شبکه به ثبت رسیده که ۳۱۷ واحد آن فعال است و این مجموعه با برخورداری از سرمایه قابل توجه، شمار زیاد اعضا و ایجاد اشتغال برای صدها نفر، نقش مهمی در پشتیبانی از بخش کشاورزی و توسعه روستایی استان ایفا میکند.
منیری ادامه داد: شرکتهای تعاونی روستایی، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای تولید، اتحادیههای شهرستانی و تشکلهای صنفی هر کدام بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز بهرهبرداران بخش کشاورزی را ارائه میکنند و این ظرفیت گسترده میتواند در ساماندهی خدمات، حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساختهای اقتصادی روستاها نقش موثرتری داشته باشد.
تعاونیها بازوی تولید و حلقه اتصال کشاورزان با دستگاههای اجرایی هستند
مدیر جهاد کشاورزی مرند نیز در این نشست با تاکید بر نقش تعاونیها در بخش کشاورزی گفت: تعاونیها بازوی توانمند تولید و حلقه اتصال میان کشاورزان، دامداران و دستگاههای اجرایی هستند و هر اندازه این مجموعهها از نظر ساختاری، مدیریتی و پشتیبانی تقویت شوند، روند خدماترسانی به بهرهبرداران با کیفیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
«اسماعیل الهیاری» اظهار کرد: بخش تعاون سهم بزرگی از کشاورزی را تشکیل میدهد و بخش کشاورزی نیز نقشی اساسی در تامین غذای مردم بر عهده دارد؛ از این رو توجه به مسائل و مشکلات این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: کشاورزان علاوه بر بلایای طبیعی، با خسارتها، نوسانات و دشواریهای متعدد دیگری نیز مواجه هستند، اما با وجود همه این چالشها، بخش کشاورزی همچنان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور در حوزه اشتغال و تامین نیازهای اساسی جامعه به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی مرند با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان گفت: مرند در بخشهای زراعت، باغداری، دامپروری و فعالیتهای تعاونی از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و بهرهگیری اصولی از این ظرفیتها میتواند در افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و بهبود وضعیت معیشتی بهرهبرداران موثر باشد.
الهیاری با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان این حوزه به تامین نهادهها، سرمایه در گردش، بیمه محصولات و حمایت از تولید مربوط میشود، تصریح کرد: ضروری است با همافزایی و همکاری دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان و استان، مسائل موجود احصا شده و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی و موثر اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان در حقیقت حمایت از امنیت غذایی کشور است و مجموعه جهاد کشاورزی مرند آمادگی دارد در تعامل با تعاونیها و نهادهای مسئول، مسائل و مطالبات بهرهبرداران را بهصورت مستمر پیگیری کند.
ضرورت تقویت اختیارات و حمایت منصفانه از تشکلهای کشاورزی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی آذربایجانشرقی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه جدیتر به مسائل اجرایی بخش کشاورزی، خواستار تقویت جایگاه تشکلهای وابسته به تعاون روستایی و حمایت منصفانهتر از شبکه تعاونی در حوزه خدماترسانی به کشاورزان و دامداران شد.
«مهدی آسیابی» در خصوص خرید محصولات گفت: مطالبات کلزاکاران از سوی کارخانه مربوطه پرداخت شده که اقدامی مثبت است، اما در زمینه خرید تضمینی در برخی شهرستانها همچنان ضعفهایی مشاهده میشود و انتظار کشاورزان این است که این فرآیند با نظم، دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه شبکه تعاونی سهمی بیش از ۷۵ درصد در توزیع کود اوره یارانهای استان داشته است، افزود: ضروری است در زمان تخصیص سهمیهها، نقش و اولویت تشکلها به رسمیت شناخته شود و کارمزدها و سازوکارهای اجرایی نیز متناسب با مسئولیت این مجموعهها مورد توجه قرار گیرد.
آسیابی با اعلام آمادگی شرکت گاوداران شهرستان مرند و دیگر مجموعههای فعال برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر تصریح کرد: انتظار میرود در سطح استان و سازمان مرکزی، در توزیع منابع، اختیارات و تصمیمگیریها، نگاه حمایتی و منصفانهتری نسبت به این تشکلها وجود داشته باشد.
توزیع بیش از ۸۰ میلیارد ریال کالای اساسی در مرند
رئیس تعاون روستایی مرند نیز در این نشست با تشریح عملکرد ماههای اخیر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، بیش از ۸۰ میلیارد ریال کالای اساسی و تنظیم بازاری شامل مرغ، گوشت، شکر، برنج و روغن از طریق شبکه تعاون روستایی این شهرستان تامین و توزیع شده است.
«حسن رحیمی اسکویی» افزود: این اقدامات با هدف کمک به تنظیم بازار، تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و پشتیبانی از نیازهای مصرفی منطقه انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات بخش بازرگانی اظهار کرد: در ماههای گذشته خریدهای تضمینی و توافقی برخی محصولات کشاورزی در شهرستان انجام شده و روند خرید تضمینی گندم نیز در مراکز فعال ادامه دارد.
رئیس تعاون روستایی مرند در خصوص تامین نهادههای کشاورزی گفت: انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، بذر، سبوس و کنسانتره از طریق شبکه تعاون روستایی و تشکلهای فعال شهرستان بین بهرهبرداران توزیع شده و با وجود افزایش قیمت نهادهها و برخی محدودیتها، بخش عمده نیاز شهرستان از همین طریق برطرف شده است.
رحیمی اسکویی ادامه داد: در کنار تامین نهادهها و کالاهای اساسی، خدماتی مانند توزیع شیر، آرد خبازی روستایی و مواد سوختی نیز با همکاری تشکلها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات پیش روی تعاونیها از جمله آببها، امور مالیاتی و مسائل اداری و اجرایی، خواستار توجه ویژه و پیگیری جدی مسئولان شد.