پلمب مؤسسه غیرمجاز خدمات پوست و کشف دستگاه سولاریوم غیرمجاز در لاهیجان
کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری دستگاههای نظارتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائهدهنده خدمات پوست را به دلیل فعالیت افراد فاقد صلاحیت، استفاده از دستگاه سولاریوم غیرمجاز و نگهداری محصولات قاچاق پلمب کردند.
به گزارش ایلنا از لاهیجان،دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی و زیبایی، کارشناسان نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلیس اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائهدهنده خدمات پوست را پلمب کردند.
در جریان این بازدید، فعالیت افراد فاقد صلاحیت، استفاده از دستگاه غیرمجاز سولاریوم و نگهداری و عرضه لوسیونهای قاچاق و فاقد مجوز شناسایی و اقلام مربوطه کشف و ضبط شد.
در پی احراز تخلفات، این مؤسسه پلمب و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
دکتر آرش یوسفی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان، با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات درمانی و زیبایی از مراکز دارای مجوز، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، خدمات مورد نیاز را تنها از مراکز مجاز و توسط افراد واجد صلاحیت دریافت کنند.