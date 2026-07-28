خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلمب مؤسسه غیرمجاز خدمات پوست و کشف دستگاه سولاریوم غیرمجاز در لاهیجان

پلمب مؤسسه غیرمجاز خدمات پوست و کشف دستگاه سولاریوم غیرمجاز در لاهیجان
کد خبر : 1819574
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری دستگاه‌های نظارتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پوست را به دلیل فعالیت افراد فاقد صلاحیت، استفاده از دستگاه سولاریوم غیرمجاز و نگهداری محصولات قاچاق پلمب کردند.

به گزارش ایلنا از لاهیجان،دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و زیبایی، کارشناسان نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلیس اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پوست را پلمب کردند.

در جریان این بازدید، فعالیت افراد فاقد صلاحیت، استفاده از دستگاه غیرمجاز سولاریوم و نگهداری و عرضه لوسیون‌های قاچاق و فاقد مجوز شناسایی و اقلام مربوطه کشف و ضبط شد.

در پی احراز تخلفات، این مؤسسه پلمب و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

دکتر آرش یوسفی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان، با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات درمانی و زیبایی از مراکز دارای مجوز، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، خدمات مورد نیاز را تنها از مراکز مجاز و توسط افراد واجد صلاحیت دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل