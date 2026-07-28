پلمب مؤسسه غیرمجاز خدمات پوست و کشف دستگاه سولاریوم غیرمجاز در لاهیجان

به گزارش ایلنا از لاهیجان،دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و زیبایی، کارشناسان نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلیس اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پوست را پلمب کردند.

در جریان این بازدید، فعالیت افراد فاقد صلاحیت، استفاده از دستگاه غیرمجاز سولاریوم و نگهداری و عرضه لوسیون‌های قاچاق و فاقد مجوز شناسایی و اقلام مربوطه کشف و ضبط شد.

در پی احراز تخلفات، این مؤسسه پلمب و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

دکتر آرش یوسفی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان، با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات درمانی و زیبایی از مراکز دارای مجوز، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، خدمات مورد نیاز را تنها از مراکز مجاز و توسط افراد واجد صلاحیت دریافت کنند.

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