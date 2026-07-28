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قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1819572
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سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۵ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۴۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۱ هزار تومان، هر یورو ۲۱۶ هزار تومان و پوند انگلیس ۲۵۱ هزار تومان معامله می شود.

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