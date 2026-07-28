افتتاح برج امید در سال جاری/توسعه ویژه فضاهای گردشگری و عمومی در بام لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز سه شنبه در جریان این بازدید با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ۱۰ سال پیش آغاز شده‌است، افزود: طی سال گذشته، تأمین منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای برای این پروژه صورت گرفته و تنها ۵درصد از عملیات اجرایی این پروژه، باقی مانده است.

وی ادامه‌داد: این پروژه در شرف بهره‌برداری است و طی سال جاری نیز افتتاح می‌شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موقعیت ویژه این پروژه در بام لرستان اظهارداشت: طرح‌های متنوعی نیز توسط دستگاه‌های مختلف از جمله گردشگری، جنگل‌کاری و ...در این حوزه تعریف شده‌ که امروز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شاهرخی افزود: بر این اساس، آینده قابل‌توجهی برای توسعه محدوده بام لرستان متصور هستیم و موضوع راه‌های دسترسی مردم به این مجموعه و همچنین راه دسترسی مردم به مجموعه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: باتوجه به راه دسترسی به مجموعه ورزشی لرآرنا،فرصت ویژه‌تری برای توسعه این محدوده، صورت می‌گیرد.

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