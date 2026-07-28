استاندار لرستان مطرح کرد؛
افتتاح برج امید در سال جاری/توسعه ویژه فضاهای گردشگری و عمومی در بام لرستان
استاندار لرستان در جریان بازدید از برج امید «ساختمان مرکزی استانداری لرستان» گفت: این پروژه در سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز سه شنبه در جریان این بازدید با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ۱۰ سال پیش آغاز شدهاست، افزود: طی سال گذشته، تأمین منابع مالی و اعتباری ویژهای برای این پروژه صورت گرفته و تنها ۵درصد از عملیات اجرایی این پروژه، باقی مانده است.
وی ادامهداد: این پروژه در شرف بهرهبرداری است و طی سال جاری نیز افتتاح میشود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موقعیت ویژه این پروژه در بام لرستان اظهارداشت: طرحهای متنوعی نیز توسط دستگاههای مختلف از جمله گردشگری، جنگلکاری و ...در این حوزه تعریف شده که امروز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شاهرخی افزود: بر این اساس، آینده قابلتوجهی برای توسعه محدوده بام لرستان متصور هستیم و موضوع راههای دسترسی مردم به این مجموعه و همچنین راه دسترسی مردم به مجموعه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: باتوجه به راه دسترسی به مجموعه ورزشی لرآرنا،فرصت ویژهتری برای توسعه این محدوده، صورت میگیرد.