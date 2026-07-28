تردد بیش از ۱۶۴ هزار زائر از مرز خسروی/ عبور ۴۴ هزار نفر در یک شبانهروز
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از تردد بیش از ۱۶۴ هزار زائر از مرز بینالمللی خسروی از آغاز عملیات اربعین تاکنون خبر داد و گفت: تنها در شبانهروز گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر از این گذرگاه رسمی تردد کردهاند و روند خدماترسانی با آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و ارتقای زیرساختها بهصورت مطلوب ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: تردد زائران از این مرز در فضایی روان، منظم و بدون گره ترافیکی در جریان است و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر از این گذرگاه رسمی عبور کردهاند.
وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز گذشته، مجموع تردد ثبتشده از مرز خسروی از ۱۶۴ هزار نفر فراتر رفته است. البته با احتساب ترددهای انجامشده از ابتدای ماه محرم، این آمار حدود ۳۰ درصد بیشتر از رقم یادشده است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه کیفیت خدمات ارائهشده به زائران نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی ارتقا یافته است، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای مرزی، استقرار و فعالیت گسترده مواکب و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، شرایط مناسبی را برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران فراهم کرده است.
سلیمانی ادامه داد: در حوزه حملونقل نیز تمهیدات لازم برای جابهجایی زائران پیشبینی شده و تمامی ظرفیتهای موجود برای تسهیل سفر، کاهش زمان انتظار و روانسازی تردد در مرز به کار گرفته شده است.
وی با تأکید بر تداوم خدمترسانی شبانهروزی به زائران، گفت: هدف تمامی عوامل اجرایی، خدماتی و پشتیبانی، فراهم کردن سفری ایمن، آسان و روان برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مسیر مرز بینالمللی خسروی است و خوشبختانه تاکنون این روند با نظم مطلوب و رضایت زائران ادامه داشته است.