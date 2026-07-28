تاکنون ۳۱۷ دستگاه ماینر در گلستان کشف و ضبط شد

به گزارش ایلنا از گلستان، سید احمد موسوی اظهار کرد: میزان مصرف در روزهای عادی در گلستان ۶۰۰ مگاوات است، اما با توجه به افزایش دمای هوا و رطوبت بالا، در روزهای اخیر میزان مصرف به ۱۸۰۰ مگاوات رسید.

وی همچنین به اجرای پروژه ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی و برق) اشاره کرد و گفت که در این طرح از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱۷ دستگاه ماینر در استان کشف و ضبط شد.

وی افزود: ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی امسال درگلستان ۲۲ درصد افزایش یافته است. وزارت نیرو به متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در گلستان تسهیلات پرداخت می‌کند. علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این طرح و بهره مندی از تسهیلات در سامانه مهرسان ثبت نام کنند.

وی گفت: اکنون ۳ درصد از مصرف برق استان از برق خورشیدی تامین می‌شود که این رقم با بهره برداری از نیروگاه‌های جدید تا پایان امسال به ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

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