غرق شدن نوجوان نخبه اهل لاهیجان در دریا/ جستوجو برای یافتن پیکر ادامه دارد
عصر دیروز ایلیا پایپر ۱۲ ساله قهرمان مسابقات جهانی چرتکه ذهنی Ucmas ، در دریای روستای انبارسر غرق شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از لاهیجان، ایلیا یاپیر، نوجوان ۱۲ ساله اهل رودبنه شهرستان لاهیجان که از استعدادهای درخشان و نخبههای حوزه ریاضی بود، عصر دیروز در ساحل انبارسر دچار حادثه غرقشدگی شد.
با وجود تلاش نیروهای امدادی و تیمهای جستوجو، تاکنون پیکر این نوجوان پیدا نشده و عملیات جستوجو برای یافتن او همچنان ادامه دارد.
ایلیا مقام اول هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و مقام دوم جهانی در مسابقات UCMAS online ۲۰۲۰ که باشرکت بیش از ۸۰ کشور دنیا، برگزار شد را کسب کرده بود.