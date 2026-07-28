به گزارش ایلنا از لاهیجان، ایلیا یاپیر، نوجوان ۱۲ ساله اهل رودبنه شهرستان لاهیجان که از استعدادهای درخشان و نخبه‌های حوزه ریاضی بود، عصر دیروز در ساحل انبارسر دچار حادثه غرق‌شدگی شد.

با وجود تلاش نیروهای امدادی و تیم‌های جست‌وجو، تاکنون پیکر این نوجوان پیدا نشده و عملیات جست‌وجو برای یافتن او همچنان ادامه دارد.

ایلیا مقام اول هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و مقام دوم جهانی در مسابقات UCMAS online ۲۰۲۰ که باشرکت بیش از ۸۰ کشور دنیا، برگزار شد را کسب کرده بود.

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